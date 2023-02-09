الاعلان عن وفاة أول استرالي جراء الزلزال في تركيا فيما حصيلة القتلى تتجاوز 20 الفاً

تم الاعلان عن وفاة أول أسترالي في تركيا جراء الزلزال العنيف الذي ضرب الاثنين كلا من تركيا وسوريا وراح ضحيته أكثر من 20 ألف شخص في حصيلة غير نهائية.





وأكدت الحكومة الفيدرالية نبأ مقتل "كان باهالي" وهو من سكان سيدني وكان متواجداً في تركيا وقت حدوث الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد الاثنين.





وتم العثور على جثة "باهالي" تحت الأنقاض بعد أن سافر أفراد من عائلته من أستراليا للمساعدة في البحث عنه.





وقال أحد أفراد الأسرة لـ AAP إنه كان متوجهاً إلى الموقع حيث تم العثور على جثة السيد باهالي تحت أنقاض مبنى منهار وأنه تم اخراج جثة عمه من بين الانقاض.





وبعد تأكيد نبأ وفاة "باهالي"، قال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي امام البرلمان أنه يشعر بحزن عميق لتلقي خبر مقتل أسترالي بشكل مأساوي.





وأضاف ألبانيزي: "أفكارنا مع كل مَن أحبتهم في تركيا وسوريا والمنطقة وأملنا أن تظهر الأخبار السارة." "





هذا وتواصل وزارة الشؤون الخارجية والتجارة تقديم المساعدة القنصلية إلى الأستراليين المفقودين حتى الان وعائلاتهم.



