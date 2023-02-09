الاعلان عن وفاة أول استرالي جراء الزلزال في تركيا فيما حصيلة القتلى تتجاوز 20 الفاً

تم العثور على جثة الاسترالي "كان باهالي" تحت انقاض بناية انهارت جراء الزلزال العنيف

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Sydney man Can Pahali was visiting his sister in the badly affected Hatay province in Turkey when the earthquake happened. Source: AAP Source: AAP

تم الاعلان عن وفاة أول أسترالي في تركيا جراء الزلزال العنيف الذي ضرب الاثنين كلا من تركيا وسوريا وراح ضحيته أكثر من 20 ألف شخص في حصيلة غير نهائية.

وأكدت الحكومة الفيدرالية نبأ مقتل "كان باهالي" وهو من سكان سيدني وكان متواجداً في تركيا وقت حدوث الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد الاثنين.

وتم العثور على جثة "باهالي" تحت الأنقاض بعد أن سافر أفراد من عائلته من أستراليا للمساعدة في البحث عنه.

وقال أحد أفراد الأسرة لـ AAP إنه كان متوجهاً إلى الموقع حيث تم العثور على جثة السيد باهالي تحت أنقاض مبنى منهار وأنه تم اخراج جثة عمه من بين الانقاض.

وبعد تأكيد نبأ وفاة "باهالي"، قال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي امام البرلمان أنه يشعر بحزن عميق لتلقي خبر مقتل أسترالي بشكل مأساوي.

وأضاف ألبانيزي: "أفكارنا مع كل مَن أحبتهم في تركيا وسوريا والمنطقة وأملنا أن تظهر الأخبار السارة." "

هذا وتواصل وزارة الشؤون الخارجية والتجارة تقديم المساعدة القنصلية إلى الأستراليين المفقودين حتى الان وعائلاتهم.

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة إن الفرق القنصلية في تركيا ولبنان تعمل جاهدة لمساعدة أفراد الأسر المعنيين.


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نشر في: 10/02/2023 7:50am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS, AAP

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