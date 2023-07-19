الجواز الأسترالي يتقدم عالمياً: هذا هو عدد الوجهات التي يمكنكم زيارتها بدون تأشيرة

يمكن للأستراليين أن يشعروا بالفخر بعدما تقدم جوازهم مركزين وفقاً لأحدث بيانات مؤشر هنلي الذي يقيس أقوى جوازات السفر، والذي شهد مفاجأة هذا العام مع احتلال بلد جديد الصدارة للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

A person holding an Australian passport.

Australian passport holders can travel to 186 countries without a visa. Source: Getty, AFP / Patrick T Fallon

النقاط الرئيسية
  • يتمتع السنغافوريون الآن بأقوى جواز سفر في العالم، وفقاً لمؤشر هنلي
  • أطاحت سنغافورة باليابان التي باتت تحتل المركز الثالث
  • صعدت أستراليا في التصنيف من المركز الثامن إلى السادس
تراجعت اليابان من المرتبة الأولى كأقوى جواز سفر في العالم، وفقاً لمؤشر هنلي الذي يُظهر أن أستراليا تقدمت مركزين في التصنيف العالمي.

بعد خمس سنوات هيمنت خلالها على المركز الأول، أطاحت سنغافورة باليابان، وأصبح بإمكان حاملي الجواز السنغافوري زيارة 192 دولة من بين 227 في العالم بدون تأشيرة.

واحتلت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا المرتبة الثانية مع إمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى 190 وجهة.
Infographic showing the world's most powerful passports
According to the Henley Passport Index, Singapore has the world's most powerful passport, while Australia ranks sixth. Source: SBS
وانضم حاملو جوازات السفر اليابانية إلى ست دول أخرى هي النمسا وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية والسويد احتلت جميعها المركز الثالث، فيما تقدمت المملكة المتحدة إلى المركز الرابع بعد تراجع دام ست سنوات.


أما أستراليا فتقدمت في التصنيف من المركز الثامن إلى السادس مع 186 وجهة يمكن زيارتها بدون تأشيرة، مقارنة بـ 185 وجهة سابقاً.



وقد واصلت الولايات المتحدة تراجعها الذي استمر لعقد من الزمن، حيث انزلقت مرتبتين أخريين نحو المركز الثامن مع إمكانية الوصول إلى 184 وجهة بدون تأشيرة.

اقرأ أيضاً

"ميديكير" يطلق خدمات جديدة للمرضى والأطباء

يشير التصنيف أيضاً إلى أن هناك 12 دولة حول العالم تتيح الدخول لأراضيها بدون تأشيرة إلى جميع جوازات السفر الأخرى في العالم.

هذه البلدان هي بوروندي وجزر القمر وجيبوتي وغينيا بيساو وجزر المالديف وميكرونيزيا وموزمبيق ورواندا وساموا وسيشيل وتيمور الشرقية وتوفالو.
اقرأ أيضاً

"فقدت بصري قبل رؤية ملامح أولادي": شاب عربي يتحدى مرضه الوراثي ليحقق النجاح في أستراليا

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و 
تويتر
 و 
انستغرام.



توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل
 
وأندرويد.
شارك
نشر في: 19/07/2023 1:16pm
By Jessica Bahr
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: SBS
Available in other languages
الموضوع
Australia

اخترنا لك

Marlinenew2.jpeg

'Nothing is impossible': The former refugee grandmother who drives a tram

08:00
Cash

ما هو أقصى مبلغ يمكن أن تقدمه كهدية إذا كنت تستلم دفعات سنترلنك؟

A zoomed in Medicare card is pictured.

'ميديكير' يطلق خدمات جديدة للمرضى والأطباء

A digital graphic showing power poles, money, blocks with ABC written on them, and a moneybox with a $1 coin being dropped into it.

تعرفوا على أبرز الدفعات الحكومية التي ستحصلون عليها اعتباراً من هذا الأحد

driver fined for driving slow

تغيير في شطب نقاط المخالفة للسائقين لتشجيع 'القيادة النظيفة' في نيو ساوث ويلز

Mohamed Alanzi in Ali's Wedding.png

Ten years in waiting: Former refugee's creative journey to permanent residency

MELBOURNE UNIVERSITY STOCK

ثلاث جامعات أسترالية تنضم إلى قائمة أفضل 20 جامعة في العالم

A woman withdrawing money from an ATM

دفعات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ الشهر القادم: هل أنتم من مستحقي هذا الدعم؟