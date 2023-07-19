الجواز الأسترالي يتقدم عالمياً: هذا هو عدد الوجهات التي يمكنكم زيارتها بدون تأشيرة

النقاط الرئيسية يتمتع السنغافوريون الآن بأقوى جواز سفر في العالم، وفقاً لمؤشر هنلي

أطاحت سنغافورة باليابان التي باتت تحتل المركز الثالث

صعدت أستراليا في التصنيف من المركز الثامن إلى السادس

تراجعت اليابان من المرتبة الأولى كأقوى جواز سفر في العالم، وفقاً لمؤشر هنلي الذي يُظهر أن أستراليا تقدمت مركزين في التصنيف العالمي.





بعد خمس سنوات هيمنت خلالها على المركز الأول، أطاحت سنغافورة باليابان، وأصبح بإمكان حاملي الجواز السنغافوري زيارة 192 دولة من بين 227 في العالم بدون تأشيرة.





واحتلت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا المرتبة الثانية مع إمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى 190 وجهة.



According to the Henley Passport Index, Singapore has the world's most powerful passport, while Australia ranks sixth. Source: SBS وانضم حاملو جوازات السفر اليابانية إلى ست دول أخرى هي النمسا وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية والسويد احتلت جميعها المركز الثالث، فيما تقدمت المملكة المتحدة إلى المركز الرابع بعد تراجع دام ست سنوات.







أما أستراليا فتقدمت في التصنيف من المركز الثامن إلى السادس مع 186 وجهة يمكن زيارتها بدون تأشيرة، مقارنة بـ 185 وجهة سابقاً.









وقد واصلت الولايات المتحدة تراجعها الذي استمر لعقد من الزمن، حيث انزلقت مرتبتين أخريين نحو المركز الثامن مع إمكانية الوصول إلى 184 وجهة بدون تأشيرة.





يشير التصنيف أيضاً إلى أن هناك 12 دولة حول العالم تتيح الدخول لأراضيها بدون تأشيرة إلى جميع جوازات السفر الأخرى في العالم.





هذه البلدان هي بوروندي وجزر القمر وجيبوتي وغينيا بيساو وجزر المالديف وميكرونيزيا وموزمبيق ورواندا وساموا وسيشيل وتيمور الشرقية وتوفالو.



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