تقرير جديد يكشف عن تأخر إصدار التأشيرات السياحية في أستراليا إلى مستويات قياسية

النقاط الرئيسية تقرير حكومي يكشف أن فترات الانتظار للحصول على تأشيرة سياحية تضاعف بأكثر من 3 مرات مقارنة بما قبل الجائحة.

استمرار انخفاض عدد القادمين إلى أستراليا منذ إعادة فتح الحدود الدولية

سجلت لبنان أدنى معدل للحصول على تأشيرة سياحية إلى أستراليا

أظهر تقرير جديد أن المسافرين الراغبين في زيارة أستراليا هذا العام انتظروا شهورًا للحصول على الموافقة على تأشيراتهم، مع بقاء معظم المواطنين الصينيين في طي النسيان لمدة أربعة أشهر.





يرسم تقرير وزارة الشؤون الداخلية حول تأشيرات الزيارة صورة صارخة للتأخيرات بعد إعادة فتح الحدود الدولية لأستراليا في 1 نوفمبر 2021.



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كما يُظهر تغييرات كبيرة في عدد السياح والزوار من رجال الأعمال المتقدمين للقدوم إلى أستراليا - ومن أين أتوا - مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة كورونا.





يوضح أحدث تقرير تفاصيل أوقات إصدار التأشيرات بين 1 أبريل و 30 يونيو 2022 ولم يتم إصداره إلا مؤخرًا.





ويظهر أن 75 في المائة من طلبات الحصول على تأشيرات سياحية (الفئة الفرعية 600 و 676) تمت معالجتها في غضون 59 يوم عمل، أي أطول بنسبة 269% من 16 يومًا استغرقتها في عام 2019.





كما ارتفعت معدلات معالجة تأشيرات العمل (الإقامة القصيرة ، الفئة الفرعية 456) و (الزائر التجاري ، الفئة الفرعية 600) إلى 15 يومًا، مقارنة بسبعة أيام قبل الجائحة وإغلاق الحدود الدولية لأستراليا في 20 مارس 2020.





حدثت التأخيرات في إصدار التأشيرات على الرغم من انخفاض عدد طلبات التأشيرة كثيرًا خلال الفترة الماضية.



Around 75 per cent of tourist visas were processed in 59 calendar days. Source: SBS لماذا زادت أوقات الانتظار؟





صرح متحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية لـ SBS News في بيان أن "سنحتاج بعض الوقت لتسريع وتيرة إصدار التأشيرات، بينما نعمل من خلال التطبيقات القديمة لإنهاء الطلبات المتراكمة في الفترة الأخيرة".





وأشار المتحدث إلى أن الوزارة كانت تنفذ تغييرات في السياسة الداخلية للسماح بتسهيل إجراءات إصدار التأشيرات.





وأضاف المتحدث "تقوم الوزارة بإدارة المخاطر بعناية، ويستهدف المتقدمين الذين لا يستوفون تلك الشروط، بينما يبت في الطلبات بكفاءة لأي متقدم آخر."





وذكر البيان أنه تمت معالجة ما يقرب من 2.8 مليون تأشيرة مؤقتة وتأشيرة هجرة منذ 1 يونيو، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون زائر و 199000 طالب و 43000 طلب مؤقت.



Some travellers wanting to visit Australia have waited months to get their visas approved. ومؤخرا، أعلنت حكومة ألبانيزي أنها ستقدم 36.1 مليون دولار إضافية لتوظيف ما يصل إلى 500 شخص لمدة تسعة أشهر للمساعدة في معالجة أوقات الانتظار. وقد تم شغل حوالي 20% من هذه الوظائف بنهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.







كما عينت الوزارة 260 موظفًا إضافيًا في أدوار دعم معالجة التأشيرات المؤقتة والهجرة من بداية مايو/أيار، وتمت إعادة توجيه العاملين الذين كانوا يركزون سابقًا على إعفاءات السفر إلى معالجة التأشيرات. لكن من غير الواضح ما إذا كانت مستويات التوظيف قد عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة أم لا.







وتحدث أبو الرزفي نائب وزير الهجرة السابق إلى أس بي أس الاخبارية حول توقعه بأنه لا يعتقد أنه سيكون هناك تغيير في أوقات المعالجة حتى التقرير التالي الذي يغطي شهري يوليو وسبتمبر، على أقرب تقدير.





وقال "ينبغي معالجتها بشكل أسرع الآن، لكنني أظن أن التحسن سيكون تدريجيًا ، ولن يكون مفاجئًا".



The Australian Government may be scrutinising Chinese travellers more carefully. Source: AAP انخفاض عدد الوافدين عن مستويات ما قبل الجائحة





لا يزال عدد الزوار الذين يصلون إلى أستراليا، بما في ذلك السياح والمسافرين من رجال الأعمال، منخفضًا بشكل كبير عن مستويات ما قبل الوباء.





زار حوالي 699,725 شخصًا أستراليا في 2021/202 ، أي أقل بتسع مرات من 6.5 مليون شخص في 2018/19.





كان حوالي 17% من هؤلاء المسافرين من الهند، و 15% من المملكة المتحدة، و 12% من سنغافورة.





ومع ذلك ، تظهر الأرقام الأخيرة أن السياحة يمكن أن تبدأ في التحسن. في يونيو من هذا العام، كان هناك 219,607 حاملي تأشيرة زائر في أستراليا ، أي أقل بحوالي 100,000 فقط من 316,469 مسافرًا إلى البلاد في نفس التاريخ من عام 2019.



The number of visitors to Australia has dropped dramatically. Source: SBS من أين يأتي السائحون؟





عندما يتعلق الأمر بالموافقات على التأشيرات للسياح ، فقد حدث أيضًا تغيير كبير في بلدان المصدر.





في 2018/19 ، قبل ظهور الجائحة، كانت الصين هي البلد الأول في عدد السائحين القادمين إلى أستراليا، حيث تم منح 856,110 طلب تأشيرة سياحية ، وهو ما يمثل 17% من الموافقات البالغة 5.2 مليون تأشيرة.





تلتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وماليزيا. وجاءت الهند في المرتبة السادسة حيث تمت الموافقة على 250,874 تأشيرة دخول.





وفسّر أبو الرزفي إن أستراليا ربما ظلت وجهة رائجة للسنغافوريين مقارنة بالصين وهونغ كونغ واليابان بسبب قيودها الصارمة المتعلقة بكوفيد-19.





وقال: "يتعين على السنغافوريين إنفاق أموالهم في عطلة في مكان ما ، وأعتقد أننا نستفيد لأننا يُنظر إلينا على أننا وجهة آمنة نسبيًا من منظور تفشي كورونا".



China was once the top country for the lodgement of visitor visas to Australia, but demand has dropped dramatically from tourists and business travellers. Source: SBS من يعاني للحصول على تأشيرة أستراليا؟





بين أبريل ويونيو من هذا العام، وافقت أستراليا على 91.9% من طلبات تأشيرات الزيارة (بما في ذلك تأشيرات السياحة والأعمال) مقارنة بـ 94.6% خلال نفس الفترة من عام 2019.





من المفهوم أن الانتهاء من طلبات التأشيرة المقدمة قبل أو أثناء الوباء ربما يكون قد أثر على تلك الاحصاءات، حيث قد يكون بعض المتقدمين قد شهدوا تغيرًا في الظروف، وربما لم يعودوا يرغبون في السفر إلى أستراليا.





استمرت قيود السفر المتعلقة فيروس كورونا أيضًا في التأثير على قدرة المواطنين الصينيين على السفر دوليًا لأغراض السياحة.





يمكن أن تختلف معدلات الموافقة بشكل كبير بين البلدان. تمت الموافقة على 66% فقط من التأشيرات السياحية (600 و 676) المقدمة من تايلاند في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بـمعدل 95% موافقة على الطلبات القادمة من الولايات المتحدة.



Australia approved around 83 per cent of tourist visas between April-June this year but grant rates for Thailand were much lower, at just 66 per cent. Source: SBS في عام 2019 ، كان معدل منح تايلاند للتأشيرات السياحية 82% في نفس الفترة.





وسجلت فيجي أدنى معدل موافقة بنسبة 76% بينما كان أعلى معدل من تشيلي بنسبة 96%.





لا يشمل ذلك الأرقام الخاصة بتأشيرة الزائر الإلكتروني فئة (651)، وهي تأشيرة إلكترونية يمكن فقط لبلدان معينة بما في ذلك المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى التقدم للحصول عليها.





وفي الوقت نفسه، انخفضت أيضًا معدلات الموافقة على تأشيرة العمل (600).



في السابق، كان لدى معظم البلدان معدلات موافقة عالية (تزيد عن 90%) على هذه التأشيرات في الفترة من أبريل إلى يونيو 2019، وكان معدل الموافقة الإجمالي 94%.





وقد انخفضت هذه النسبة الآن إلى 91%. على وجه التحديد، انخفض معدل الموافقة على تأشيرات العمل في الصين من 93% في أبريل-يونيو 2019، إلى 83 في المائة فقط هذا العام.





وسجلت لبنان أدنى معدل موافقة بنسبة 71%، على الرغم من أن هذا كان بمثابة تحسن عن المعدل المسجل لعام 2019 البالغ 55%. في السابق، كان أعلى معدل مُنح في عام 2019 لمواطني بنغلاديش بنسبة 92%.



