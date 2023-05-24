سيدات أستراليات تعرضن للتفتيش عاريات في مطار الدوحة يصعدن دعواهن القضائية ضد قطر

رفعت خمس نساء دعوى قضائية ضد هيئة حكومية قطرية أخرى بسبب عمليات التفتيش المزعومة بالتجريد من الملابس بينما لا تزال محاولة الدولة العربية لإغلاق الدعوى قائمة.

Planes parked on the tarmac at an airport.

تسعى الخطوط الجوية القطرية إلى ضحد المزاعم أو جعل المحكمة تحذف فقرات من المرافعات. Source: Getty / Tim de Waele

النقاط الرئيسية:
  • كانت النساء من بين المئات الذين تم إخراجهم قسراً من الطائرات في الدوحة في 2 أكتوبر 2020
  • بحث المسؤولون عن أم طفل حديث الولادة وجد في حمام المطار
  • تزعم الدعوى أن إحدى الراكبات أُجبرت على الخضوع للتفتيش عارية وهي تحمل ابنها البالغ من العمر خمسة أشهر
تعرضت هيئة حكومية قطرية ثالثة لمزاعم الاعتداء والضرب والسجن الباطل في دعوى قضائية رفعتها خمس نساء أستراليات يُزعم أنهن تعرضن للتفتيش بالتجريد من الملابس في مطار حمد بالدوحة.

كانت النساء من بين المئات الذين تم إخراجهم قسراً من الطائرات في الدوحة في 2 أكتوبر 2020، حيث بحث المسؤولون عن أم طفل حديث الولادة وجد في حمام المطار.

تم إخراج الركاب من الطائرة من قبل حراس مسلحين، وتقول الكثيرات إنهن
أُجبرن على الخضوع لفحوصات نسائية وجسدية حميمة بدون
موافقة.

وتزعم الدعوى أن إحدى الراكبات أُجبرت على الخضوع للتفتيش عارية وهي تحمل ابنها البالغ من العمر خمسة أشهر. وسيدة أخرى مسنة وعمياء أُخرجت من الطائرة لكنها لم تخضع للتفتيش.
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قامت النساء، اللواتي لا يمكن ذكر أسمائهن لأسباب قانونية، أولاً بمقاضاة هيئة الطيران المدني القطرية المملوكة للحكومة (QCAA) والخطوط الجوية القطرية في المحكمة الفيدرالية.

يوم الثلاثاء، سُمح لهم أيضًا بإضافة الشركة القطرية لتشغيل وإدارة المطارات (MATAR) في الدعوى القضائية.

وفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها AAP فإن MATAR هي شركة تابعة للخطوط الجوية القطرية وقد تم التعاقد معها من قبل QCAA لإدارة مطار الدوحة.

وتزعم الدعوى أن الممرضة والأفراد المسلحين الذين أجروا عمليات التفتيش بالتجريد من الملابس كانوا موظفين في MATAR.

تسعى الخطوط الجوية القطرية الآن إما إلى ضحد المزاعم ضدها بالكامل أو مطالبة المحكمة بحذف فقرات معينة من المرافعات.

في جلسة استماع قصيرة لإدارة القضية يوم الثلاثاء، ألغى القاضي جون هالي جلسة استماع في 14 يونيو لمحاولة الفصل هذه لمنح MATAR الوقت للنظر فيما إذا كانت تريد أيضًا تقديم طلب مماثل.
People walking past a departures board at an airport.
وتزعم النساء أنه تم تفتيشهن بالتجريد من الملابس في مطار حمد بالعاصمة القطرية الدوحة. Source: Getty, AFP / Stringer
وقال المحامي الدكتور كريستوفر وارد إس سي، الذي يمثل النساء الخمس، إنه يشعر بالقلق إزاء الاضطرار إلى مواجهة هجمات منفصلة على الدعوى القضائية في حين يمكن الاستماع إليها جميعا معًا.

ووافق محامي الخطوط الجوية القطرية ديفيد سولان إس سي على تأجيل جلسة الاستماع.

في الدعوى القضائية، تواجه الخطوط الجوية القطرية و QCAA و MATAR أيضًا مزاعم الإهمال وخرق واجبها في رعاية الركاب لما يُزعم أنه حدث لأولئك الذين أجبروا على الخروج من الطائرة.

تسعى النساء للحصول على تعويضات من الكيانات القطرية الثلاثة.

وستعرض القضية بعد ذلك على المحكمة الفيدرالية في 9 يونيو.

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نشر في: 24/05/2023 11:45am
المصدر: AAP
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