على ماذا قلل الأستراليون الإنفاق مع استمرار أزمة تكلفة المعيشة؟

النقاط الرئيسية: انخفض الإنفاق على المفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 4.8 في المائة

ينفق الأستراليون الكثير على الفنادق والمقاهي والمطاعم وكذلك النقل

سجلت غرب أستراليا أكبر زيادة في الإنفاق - 4.7 في المائة - حيث ينفق معظم السكان على النقل والصحة

ينفق الأستراليون المزيد على الطعام ولكنهم خفضوا الإنفاق على الملابس والأحذية والمفروشات والمعدات المنزلية الجديدة، حيث يستمر تأثير أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.





تظهر أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) أن إنفاق الأسرة على السلع والخدمات التقديرية - أي غير الأساسية - كان أقل بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بشهر مايو من العام الماضي.





يأتي معظم الانخفاض في المشتريات التقديرية من الأشخاص الذين لا ينفقون الكثير على المفروشات والمعدات المنزلية، وكذلك الملابس والأحذية.





في العام الماضي، انخفض الإنفاق على المفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 4.8 في المائة بينما انخفض الإنفاق على الملابس والأحذية بنسبة 3.4 في المائة.





على الجانب الآخر، ارتفع الإنفاق على الغذاء بنسبة 5.8 في المائة - وهو انعكاس لارتفاع أسعار المواد الغذائية.





ينفق الأستراليون أيضًا الكثير على الفنادق والمقاهي والمطاعم وكذلك النقل. وزاد الإنفاق على هذه الفئات كلها بنسبة 7.7 في المائة على الأقل.



Household spending rose 3.3 per cent in May compared to the same time last year. Credit: SBS وأدى ذلك بدوره إلى زيادة بنسبة 3.3 في المائة في الإنفاق الأسري الإجمالي.





يقول روبرت إيوينج رئيس مؤشرات الأعمال في ABS: «في حين ارتفع الإنفاق الأسري الإجمالي بنسبة 3.3 في المائة في مايو مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي، إلا أنه كان أدنى معدل نمو منذ يوليو 2021. يأتي ذلك في الوقت الذي تستجيب فيه الأسر لضغوط تكلفة المعيشة».



الإنفاق حسب الولاية والإقليم

سجلت غرب أستراليا أكبر زيادة في الإنفاق - 4.7 في المائة - حيث ينفق معظم السكان على النقل والصحة. تلاها كل من إقليم العاصمة الأسترالية وجنوب أستراليا، حيث استحوذت السلع والخدمات الغذائية والمتنوعة على معظم هذا الإنفاق.





وسجل الإقليم الشمالي أقل ارتفاع، حيث زاد الإنفاق بنسبة 0.8 في المائة على مدار العام.



Western Australia recorded the largest increase in spending. Credit: SBS تم جمع البيانات، التي تسجل الإنفاق في شهر مايو، من بطاقات غير معرفة والمعاملات المصرفية من البنوك والمؤسسات المالية.





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