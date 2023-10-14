النتائج الأولية للاستفتاء تشير إلى رفض غالبية الولايات الأسترالية لإعطاء صوت للسكان الأصليين في البرلمان

رفض الأستراليون بشدة إعطاء صوت للسكان الأصليين في البرلمان، حيث لا تزال صناديق الاقتراع مفتوحة على الساحل الغربي.

People sign in at a voting place.

Australians have voted No to an Indigenous Voice to Parliament. Source: AAP / Jono Searle

النقاط الرئيسية:
  • Australians have delivered a resounding No to the Indigenous Voice to Parliament.
  • Early results show NSW, Queensland, SA, and Tasmania have voted No.
  • Polls remain open in WA, where another No vote is expected.
بعد أشهر من العمل على حملة التصويت بـ "نعم"، أظهرت النتائج الأولية رفض ولايتي نيو ساوث ويلز وتسمانيا للمشروع.

وتعني نتيجة الاقتراع في نيو ساوث ويلز أن حملة "نعم" لم تحصل على الأغلبية العامة اللازمة لتمرير القانون.

وبالنظر إلى النتائج المتوقعة في ولايات أخرى مثل كوينزلاند وجنوب أستراليا وغرب أستراليا وفيكتوريا، يبدو أن الأغلبية في الولايات الأسترالية ترفض إعطاء صوت للسكان الأصليين.
لتمرير الاستفتاء، كان يتطلب الحصول على الأغلبية العامة وأكثرية في أربع ولايات على الأقل.

ورغم أن صناديق الاقتراع ما زالت مفتوحة في غرب أستراليا حتى الساعة 9 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، من المتوقع أن تنضم إلى قائمة الولايات المعارضة للمشروع.

وإذا ما جاءت نتيجة التصويت 6-0 في صالح المعارضة، فلن تكون هناك أي ولاية قد صوتت لصالح إجراء استفتاء منذ عام 1984، وهذا يمثل فترة تضم سبعة استفتاءات تم رفضها بالإجماع.
Anthony Albanese waves in a Yes shirt.
Anthony Albanese with his partner Jodie Haydon waves farewell after meeting Yes campaigners and voters during a to visit a polling booth in Dapto, Wollongong on Saturday. Source: AAP / Dean Lewins
وأكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مرارًا وتكرارًا أنه سيحترم قرار الأستراليين النهائي يوم السبت، ولن يسعى إلى تشريع الصوت من جديد. ومن المقرر أن يتحدث ألبانيزي علنًا في وقت لاحق من هذا المساء بعد إغلاق صناديق الاقتراع في غرب أستراليا.
ورفض زعيم الائتلاف بيتر داتون صباح السبت، قرار ألبانيزي بإجراء الاستفتاء بأنه كارثي، مؤكدًا أن رئيس الوزراء لم يتبع النصائح والمشورة بعدم اتخاذ هذا الإجراء.

باختصار، تظهر النتائج الأولية أن الأستراليين قد رفضوا بشدة فكرة إعطاء "صوت" في البرلمان للسكان الأصليين.

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نشر في: 14/10/2023 8:04pm
By Finn McHugh
المصدر: SBS
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