لافتات السلامة على الشواطئ الأسترالية باللغة الإنجليزية فقط. هل يمكن لكتابتها بلغات أخرى أن تنقذ الأرواح؟

النقاط الرئيسية: ما يقرب من نصف رواد الشواطئ المولودين في أستراليا وخارجها إما يسيئون فهم أو لا يقرؤون تحذيرات سلامة الشواطئ

وفقًا للتقرير الوطني للسلامة الساحلية 2022 تم تسجيل 939 حالة وفاة بسبب الغرق في الفترة 2012-2022

يوصي أحد الباحثين أيضا باستخدام الصور وليس فقط الرموز للمخاطر

ما يقرب من نصف رواد الشواطئ المولودين في أستراليا وخارجها إما يسيئون فهم أو لا يقرؤون تحذيرات سلامة الشواطئ وفقًا لدراسة أجراها باحث في جامعة أديلايد.





أجرى ماساكي شيباتا، المنقذ السابق والمحاضر في الدراسات اليابانية، دراسة حول كيفية تفسير لافتات السلامة الحالية على الشواطئ من قبل كل من رواد الشواطئ الأستراليين والأجانب بهدف منع الغرق في المستقبل.





وفقًا لبحثه فإن ما يقرب من 50 في المائة من رواد الشواطئ المولودين في الخارج و 40 في المائة من المولودين في أستراليا نادرًا ما يقرؤون أو لا يقرؤون أبدًا لافتات السلامة على الشواطئ التي لا يعرفونها.





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قال شيباتا: «رغم أنه تجب السباحة دائما بين الأعلام يعتقد أكثر من 30 في المائة من الزوار والمقيمين أنها تعني أن السباحين الجيدين فقط يجب أن يكونوا بين الأعلام».





«أحد التعليمات الأخرى التي يساء فهمها هي عدم وجود أعلام والتي تعني أنه يجب عدم دخول الماء. ما يقرب من 50 بالمائة من رواد الشواطئ الأستراليين والأجانب يفسرون هذا على أنه يعني أنه لا يمكنك السباحة، ولكن يمكنك الذهاب إلى الماء للعب والمشي والوقوف، ولكن المعنى الفعلي هو أنه لا ينبغي عليك الدخول (على الإطلاق)».



يقول شيباتا إنه يجب تحسين العلامات من خلال تضمين رسائل بلغات الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الغرق.





وفقًا للتقرير الوطني للسلامة الساحلية 2022 تم تسجيل 939 حالة وفاة بسبب الغرق في الفترة 2012-2022.





ما يقرب من نصف هؤلاء كانوا من رواد الشواطئ المولودين في الخارج.



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يقول شيباتا إنه أصبح على دراية بالارتباك الذي يسببه اختلاف اللغات أثناء إجراء دورة إنقاذ الحياة في سيدني.





كما وجد شيباتا أيضًا أن ما يقرب من نصف رواد الشواطئ المولودين في الخارج لم يفهموا بعض مصطلحات السلامة على الشاطئ مثل ركوب الأمواج العالية أو مكب النفايات على الشاطئ أو الزجاجة الزرقاء.





يوصي شيباتا أيضا باستخدام الصور وليس فقط الرموز للمخاطر مثل قناديل البحر لتحسين وصول الرسالة لغير الناطقين باللغة الإنجليزية وكذلك الألوان الأكثر وضوحًا.





وقال شين داو من Surf Life Saving Australia لـ SBS News: «أعتقد أننا بحاجة إلى توخي الحذر قليلاً بشأن الطريقة التي نسير بها في هذا الأمر. أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تعريف أفضل ووعي أفضل بأنه عندما يأتي الناس إلى أستراليا فإنهم يدركون ما قد يتعرضون له».





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