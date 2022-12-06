للمرة الثامنة على التوالي: الاحتياط الأسترالي يرفع سعر الفائدة ويزيد من ضغوط تكلفة المعيشة

لنقاط الرئيسية البنك الاحتياطي الأسترالي يرفع سعر الفائدة إلى 3.1% للمرة الثامنة على التوالي

أسعار الفائدة تصل إلى أعلى معدلاتها في العشر سنوات الماضية

محافظ البنك يعتذر للمواطنين الذين قاموا باتباع توقعات المصرف بانخفاض أسعار الفائدة حتى عام 2024

رفع البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) السعر النقدي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.1 في المائة.





يواجه الأستراليون الذين لديهم رهن عقاري ارتفاعاً جديدا في أسعار الفائدة بعد أن قرر البنك المركزي الأسترالي رفع معدل النقد الرسمي للمرة الثامنة وسط ارتفاع مستويات التضخم.



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تأتي هذه الزيادة قبل موسم أعياد الميلاد والعطلات التي تزيد من أعباء المعيشة على الأستراليين في هذا الوقت من العام.





جاء الإعلان عن زيادة 25 نقطة مئوية بعد الاجتماع الشهري لمجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي.





وهذه هي الزيادة الثامنة على التوالي في معدل السيولة بعد أن رفعه بنك الاحتياطي الأسترالي بمقدار 50 نقطة أساس في مايو/آيار الماضي.





وكان فيليب لوي محافظ مصرف الاحتياط الأسترالي قد أعرب في بيان سابق أعن اعتذاره للمواطنين الذين قاموا بالاستماع لتوقعات المصرف السابقة حول عدم ارتفاع أسعار الفائدة حتى عام 2024.





وقال لوي آنذاك "أعتذر للمواطنين الذين استمعوا إلينا وقاموا ببناء قراراتهم الشرائية اعتمادا على ذلك، لقد أخطأنا التقدير وأنا آسف لذلك".



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وتابع لوي "حجم وتوقيت الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة سوف تعتمد على البيانات الواردة وتقييم المجلس لتوقعات التضخم وسوق العمل".





"مجلس الإدارة ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة".





هذا ولم يشهد معدل الفائدة ارتفاعا أعلى من 3% منذ أبريل 2013، وأعلى من 3.1% منذ نوفمبر 2012، عندما وصل إلى معدل 3.25%.





ومن المتوقع أن يسبب القرار مزيدًا من الضغط على أصحاب الرهن العقاري قبل عيد الميلاد مباشرة، في وقت لا تزال فيه ضغوط تكلفة المعيشة تؤثر بالفعل على ميزانيات الأسر الأسترالية.





ولتوضيح تبعات القرار، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي رفع معدل الفائدة بنسبة 0.25 نقطة مئوية للأسرة التي لديها رهن عقاري بقيمة 500,000 دولار إلى زيادة التكاليف بنحو 900 دولار شهريًا أو 10,000 دولار سنويًا.



