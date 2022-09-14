الحكومة تعلن تمديد مدفوعات الطوارئ لكوفيد-19: إلى متى وكيف يمكنكم الاستفادة منها؟

النقاط الرئيسية: تمديد مدفوعات الإجازة المرضية لوباء كورونا حتى إلغاء قاعدة العزل الإلزامي للمصابين بكوفيد-19

رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي دعم تمديد المدفوعات مع استمرار شروط العزل الإلزامي في حال الإصابة

كلفت مدفوعات الطوارئ لكوفيد-19 دافعي الضرائب أكثر من 2.2 مليار دولار

سيتم تمديد مدفوعات الإجازات المرضية الخاصة بوباء كورونا، والذي كان من المقرر أن تتوقف في 30 أيلول/سبتمبر، بعد اجتماع لرئيس الوزراء وقادة الولايات والأقاليم.





وكان مجلس الوزراء الوطني قد انعقد يوم الأربعاء لمناقشة تطورات الوباء في البلاد.



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وصرح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بأن المدفوعات ستظل متاحة ما دام يتم تطبيق قاعدة العزل الإلزامي من قبل جميع الولايات والأقاليم.





"المبدأ الذي تم الاتفاق عليه بشكل أساسي من قبل جميع الوزراء هو أنه بينما تفرض الحكومة العزل الإلزامي، فيجب عليها أن تتحمل مسؤولية تقديم الدعم خلال تلك الفترة التي تصل إلى خمسة أيام بشكل عام، وسبعة أيام للعاملين في مراكز رعاية المسنين ورعاية المعاقين".





"من الواضح أننا متفقون أنه إذا كان الناس مرضى، سواء نتيجة كوفيد أو مشاكل صحية أخرى، فلا ينبغي أن يحضروا الى العمل وهذا أمر مهم".



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وافق مجلس الوزراء على مواصلة تقاسم التكلفة بنسبة متساوية بين الحكومة الفيدرالية من جهة والولايات والأقاليم من جهة أخرى.





وبدا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي منذ يوم الثلاثاء مؤيداً لتمديد المدفوعات طالما ظلت قاعدة العزل إلزامية.





وقال للصحفيين، "من وجهة نظري إن الحكومات التي تفرض قيوداً عليها أن تتحمل المسؤولية نتيجة تلك القرارات".





ومنذ بداية الوباء، كلفت المدفوعات المرضية الخاصة بجائحة كوفيد-19 دافعي الضرائب أكثر من 2.2 مليار دولار، بما في ذلك 320 مليون دولار منذ تمديد الدعم في تموز/يوليو.





وكانت الحكومة قد صرحت قبل تمديد الدعم في السابق إن تكلفة التمديد مرتفعة للغاية.





ومع ذلك، قال ألبانيزي يوم الثلاثاء إنه لا يعتقد أن الإجراء يكلف الكثير.





من جهته قال رئيس حكومة فيكتوريا دانييل أندروز إنه من غير المرجح أن تواصل ولايته الإجراء دون دعم مالي من الحكومة الفيدرالية.





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