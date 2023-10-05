وفاة سماحة المفتي العام الأسبق لأستراليا الشيخ تاج الدين الهلالي

غيّب الموت سماحة المفتي العام الأسبق لأستراليا الشيخ تاج الدين حامد الهلالي عن عمر 82 عاما في محافظة سوهاج بمصر.





ولد الشيخ الهلالي في عام 1941 بقرية السمطا في محافظة سوهاج والتحق بالأزهر الشريف وحصل على الاجازة في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر، ثم دبلوم في الدراسات العليا في تدريس علوم اللغة والفقه المقارن.





هاجر الشيخ الهلالي إلى أستراليا في عام 1982 وبفضل مؤهلاته العلمية، تولى منصب إمام مسجد لاكيمبا وشغل منصب المفتي العام لأستراليا في عام 1988.





وقدم سماحة المفتي العام الحالي لأستراليا الشيخ إبراهيم أبو محمد تعزية على مواقع التواصل ينعي فيها الراحل.



Credit: Ramy Aly وجاء في منشور الشيخ أبو محمد" مفتي أستراليا ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الأئمة الفدرالي ينعون وفاة العالم الجليل سماحة الشيخ تاج الدين الهلالي".





ووصفه الشيخ أبو محمد في منشوره: "كان من أكبر الرموز المؤثرة والتي ساهمت في بناء المجتمع المسلم في أستراليا".





وتجدر الإشارة إلى أن المفتي الأسبق اشتهر بتصريحات إعلامية أثارت الكثير من الجدل في النصف الأول من الألفية في أستراليا.





واختتم الشيخ أبو محمد منشوره: "خالص العزاء لأسرته الكبيرة من أبناء الجالية المسلمة في أستراليا ومصر والمواساة لأسرته الخاصة".



