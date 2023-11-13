تقرير جديد يؤكد انخفاض قدرة الاستراليين على تحمل تكاليف الإيجار

مشكلات ارتفاع الإيجارات تنتقل من المدن إلى المناطق الريفية

Rental

Source: SBS

أكد تقرير جديد أن سوق الإيجارات في أستراليا تحول من سيء إلى أسوأ بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن وامتدت المشاكل في المدن إلى المناطق الريفية في وقت تجاوزت فيه الايجارات النمو في الاجور.

ووجد التقرير المسمى "مؤشر القدرة على تحمل تكاليف الإيجار" الصادر عن "ناشيونال شيلتر" و أس جي أس" أن القدرة على تحمل التكاليف انخفضت في كل مدينة مبرى في أستراليا باستثناء كانبيرا و هوبارت خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وتعد مناطق كوينزلاند الإقليمية الآن المكان الأقل تكلفة في أستراليا من خلال مقارنة الدخل بأسعار الإيجار.

وتبلغ تكلفة الإيجارات المتوسطة هناك 553 دولارًا في الأسبوع، أي ما يصل إلى 30 في المائة من متوسط دخل الأسرة قبل خصم الضرائب يذهب إلى الإسكان.

شهدت سيدني أكبر انخفاض في القدرة على تحمل التكاليف في مناطق المدينة، حيث قفزت إلى 29 في المائة من دخل الأسرة، وهو ما يتماشى مع هوبارت.
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نشر في: 14/11/2023 7:44am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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