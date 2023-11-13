تقرير جديد يؤكد انخفاض قدرة الاستراليين على تحمل تكاليف الإيجار

أكد تقرير جديد أن سوق الإيجارات في أستراليا تحول من سيء إلى أسوأ بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن وامتدت المشاكل في المدن إلى المناطق الريفية في وقت تجاوزت فيه الايجارات النمو في الاجور.





ووجد التقرير المسمى "مؤشر القدرة على تحمل تكاليف الإيجار" الصادر عن "ناشيونال شيلتر" و أس جي أس" أن القدرة على تحمل التكاليف انخفضت في كل مدينة مبرى في أستراليا باستثناء كانبيرا و هوبارت خلال الأشهر الـ 12 الماضية.





وتعد مناطق كوينزلاند الإقليمية الآن المكان الأقل تكلفة في أستراليا من خلال مقارنة الدخل بأسعار الإيجار.





وتبلغ تكلفة الإيجارات المتوسطة هناك 553 دولارًا في الأسبوع، أي ما يصل إلى 30 في المائة من متوسط دخل الأسرة قبل خصم الضرائب يذهب إلى الإسكان.





شهدت سيدني أكبر انخفاض في القدرة على تحمل التكاليف في مناطق المدينة، حيث قفزت إلى 29 في المائة من دخل الأسرة، وهو ما يتماشى مع هوبارت.

