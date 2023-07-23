زيادة وفيات الطرق في أستراليا على الرغم من محاولة خفضها إلى النصف بحلول عام 2030

وفقا لتقرير حديث فقد فشلت أستراليا في تحسين السلامة على الطرق، مع ارتفاع الوفيات على أساس سنوي وعدم تحقيق الأهداف الرئيسية.





يُظهر المعيار الجديد لتقرير الاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق أن 1205 شخصًا لقوا حتفهم على الطرق الأسترالية في 12 شهرًا حتى 30 يونيو 2023.





ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا بنسبة 3.2 في المائة عن الأشهر الـ 12 السابقة، بزيادة 37 حالة وفاة جديدة على الطرق.





وجد التقرير الصادر عن جمعية السيارات الأسترالية (AAA) أن أكبر ارتفاع في الحوادث المميتة تم تسجيله في فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وغرب أستراليا وجنوب أستراليا، وكانت ولاية أو إقليم واحد فقط على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف السلامة الوطنية.





وفقًا للتقرير، فإن أستراليا ليست في طريقها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق (NRSS)، بما في ذلك خفض الوفيات على الطرق إلى النصف بحلول عام 2030.



أظهر تقرير جديد أن 1205 شخصًا لقوا حتفهم على الطرق الأسترالية في 12 شهرًا حتى 30 يونيو 2023. Source: SBS تمثل استراتيجية NRSS التزامًا من قبل الحكومات الأسترالية بتحقيق خفض في معدلات الحوادث على الطرق.





وتتمثل الأهداف الرئيسية في خفض العدد السنوي للوفيات بنسبة 50 في المائة على الأقل وخفض الإصابات الخطيرة بنسبة 30 في المائة على الأقل بحلول عام 2030.





حذرت AAA من عدم تسجيل بيانات كافية حول الإصابات ومواقع الحوادث، مما يجعل من الصعب تحديد المخاطر ومنع الوفيات.





وسجلت فيكتوريا أكبر زيادة في وفيات الطرق بنسبة 13.2 في المائة، تليها نيو ساوث ويلز بنسبة 12.8 في المائة، وغرب أستراليا بنسبة 12.9 في المائة.





كما سجلت المقاطعة الشمالية وتسمانيا وغرب أستراليا وجنوب أستراليا أعلى من المتوسط للوفيات على الطرق لسكانها، حيث بلغ المتوسط الوطني 4.59 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص.



قال مايكل برادلي، المدير الإداري لـ AAA إن الأرقام أظهرت أن الإقليم الشمالي فقط في طريقه لخفض رسوم الطرق في الوقت المناسب لتحقيق الهدف.





وقال: «لم تكن السيارات أبدًا أكثر أمانًا، ولم يكن تمويل الطرق أعلى من أي وقت مضى، ومع ذلك فإن الوفيات على الطرق آخذة في الارتفاع».





«هناك حاجة إلى نهج جديد، بدءًا من الإحصاءات الوطنية لتوجيه إنفاذ القانون والاستثمار في الطرق وتغيير السياسات».





وحذر برادلي من أن الحد من الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق سيكون صعبًا، حيث لم تبلغ أي حكومة عن معلومات حول الإصابات كجزء من بياناتها.





وقال إن الحكومة الفيدرالية يجب أن تجبر حكومات الولايات والأقاليم على جمع المعلومات كجزء من اتفاقية تمويل جديدة من المقرر تحديدها في يوليو من العام المقبل.





وقال إن المعلومات الإضافية يجب أن تشمل موقع الوفيات على الطرق، وظروف الطرق المعنية، وأي أسباب بما في ذلك الكحول أو المخدرات.





وقال: «لا يمكنك تحسين ما لا تقيسه، وعندما يتعلق الأمر بحوادث الطرق، فإن الحكومة الأسترالية تقيس القليل جدًا».





«في عام 2023، لم تتمكن أستراليا من تحديد مدى الحوادث على الطرق بشكل كافٍ، أو فعالية التدخلات التي يتم القيام بها للحد منها.»





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