وكالة الاستخبارات الأسترالية تخفض مستوى التهديد الإرهابي لأول مرة منذ ثماني سنوات

النقاط الرئيسية: يأتي هذا التخفيض بعد ثماني سنوات من تعزيز الحكومة الائتلافية السابقة التحذير من التهديدات

قرار خفض مستوى التهديد اليوم قد أخذ في الاعتبار إعادة النساء والأطفال الأستراليين من المخيمات في سوريا

على الرغم من استمرار خطر الهجمات الإرهابية فقد انخفض عدد المتطرفين الذين يعتزمون شن مثل تلك الهجمات

خفضت وكالة الاستخبارات المحلية مستوى التهديد الإرهابي في أستراليا من «محتمل» إلى «ممكن»، لكنها تحذر من أن هجوم الفاعل الوحيد باستخدام سكين أو مركبة كسلاح لا يزال يمثل التهديد الأكبر.





يأتي هذا التخفيض بعد ثماني سنوات من تعزيز الحكومة الائتلافية السابقة التحذير من التهديدات حيث انضمت أعداد متزايدة من الأستراليين إلى الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط أو دعمتها، ولا سيما جماعة داعش المسلحة.





أكدت منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO) أن قرار خفض مستوى التهديد اليوم قد أخذ في الاعتبار إعادة النساء والأطفال الأستراليين من المخيمات في سوريا.



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وقالت وكالة الاستخبارات الأسترالية إن مقابلات أجريت وجهاً لوجه في سوريا مع النساء اللواتي سافرن إلى هناك مع شركاء من أعضاء الجماعة المسلحة.





وردا على سؤال حول قلق المجتمع بشأن عمليات الإعادة إلى الوطن، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن لديه «ثقة مطلقة» في الأجهزة الأمنية الأسترالية.





«هذا قرار خاص بهم. لن أراجعهم ولن أعلق نيابة عنهم».





The terror level has been downgraded in Australia



وفقًا للمدير العام لـ ASIO مايك بورغيس، كان هناك 11 هجومًا إرهابيًا في أستراليا منذ عام 2014، وتمكنت السلطات من اكتشاف وإحباط 21 مؤامرة.





قررت ASIO الآن أنه على الرغم من استمرار خطر الهجمات الإرهابية فقد انخفض عدد المتطرفين الذين يعتزمون شن مثل تلك الهجمات.



وقال: «لا يزال هناك أشخاص يتخيلون قتل أستراليين آخرين، ولا يزالون ينشرون أيديولوجياتهم البغيضة في غرف الدردشة، ولا يزالون يشحذون قدراتهم من خلال البحث في صناعة القنابل والتدريب باستخدام الأسلحة».





«لكن الأهم من ذلك هو أن عدد هؤلاء الأشخاص أقل مما كان عليه في السابق، ومن المرجح أن يقوم عدد أقل منهم بهجوم فعلي في أستراليا».





قال السيد بورغيس إن التهديد الإرهابي يتطور.



«الهجوم الإرهابي الأكثر احتمالاً في أستراليا الآن هو هجوم فاعل وحيد يستخدم سلاحًا أساسيًا يمكن الحصول عليه بسهولة مثل السكين أو السيارة."





وقال بورغيس للصحافيين في مؤتمر صحافي في كانبيرا: «من الصعب اكتشاف هذه الهجمات في وقت مبكر ويمكن أن تحدث دون سابق إنذار».





تعترف ASIO بأن المقاتلين الأجانب العائدين إلى أستراليا من الصراع العراقي السوري يشكلون خطرًا، وأن أكثر من 50 إرهابيًا في السجون الأسترالية سيكملون عقوباتهم في السنوات القادمة.



وجد جمع المعلومات الاستخباراتية عبر الإنترنت أن المواد المتطرفة متاحة على نطاق واسع، لذلك يمكن تسريع الإطار الزمني لشخص ما ليصبح متطرفًا.





هناك أيضًا أدلة متزايدة على تورط أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و 14 عامًا في التطرف عبر الإنترنت.





تراقب ASIO أيضًا التهديد المستمر الذي يمثله التطرف ذو الدوافع الأيديولوجية والقومية والعنصرية.





قال السيد بورغيس إنه على الرغم من انخفاض التهديد الآن، إلا أنه يمكنه «أن يضمن تقريبًا» أنه سيتم تصعيده مرة أخرى.





وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل: «أريد أن يفهم جميع الأستراليين أن مستوى التهديد المنخفض لا يعني انخفاض وتيرة العمليات لأجهزتنا الأمنية».





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