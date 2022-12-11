فجوة الأجور: النساء الأستراليات يكسبن 26 ألف دولارا أقل من زملائهن الذكور

النقاط الرئيسية: أحدث البيانات الصادرة عن وكالة Workplace Gender Equality تظهر أن فجوة الأجور لا تزال عالقة عند 22.8 في المائة

حصلت النساء على 0.77 دولارًا لكل دولار يكسبه الرجال

يعاني سبعة من كل 10 أماكن للعمل من فجوات في الأجور لصالح الرجال

تكسب النساء الأستراليات ما يقرب من 26,000 دولار أقل من زملائهن الذكور.





أحدث البيانات الصادرة عن وكالة Workplace Gender Equality تظهر أن فجوة الأجور لا تزال عالقة عند 22.8 في المائة.





وهذا يعني أن الفجوة في السنة المالية 2021/22 هي نفسها في العام السابق حيث حصلت النساء على 0.77 دولارًا لكل دولار يكسبه الرجال.



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يعاني سبعة من كل 10 أماكن للعمل من فجوات في الأجور لصالح الرجال بينما لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في القيادة.





ووجد الإحصاء الذي أجرته الوكالة أن الرجال أكثر حظا في تولي المناصب الإدارية، حتى في القطاعات التي تهيمن عليها الإناث مثل الرعاية الصحية والتعليم.





فقد ارتفع عدد الرؤساء التنفيذيين من النساء من 19.4 في المائة في العام السابق إلى 22.3 في المائة. وبنسبة خمسة في المائة فقط منذ عام 2014.



حوالي واحد من كل خمسة مجالس ليس لديه أي أعضاء من النساء.





حصلت النساء في المستويات العليا الأخرى من الإدارة على ما يقرب من 100,000 دولار أقل خلال نفس الفترة.





ويوجد في قطاعين فقط عدد أكبر من النساء في الإدارة مقارنة بنسبتهن في القوى العاملة ويشمل ذلك تجميع النقل والأعمال البريدية والتخزين (26 في المائة) والتعدين (21 في المائة).



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وقالت ماري وولدريدج مديرة الوكالة إن التقدم المتوقف يجب أن يشجع أصحاب العمل على اتخاذ إجراءات.





قالت السيدة وولدريدج: «يتطلب التغيير الدائم من أصحاب العمل اتخاذ خيارات جريئة وإبداعية ترسل إشارة إلى جميع الموظفين بأن المساواة بين الجنسين هي جزء أساسي من استراتيجية أعمالهم وأولوية لأولئك الذين يشغلون أدوارًا قيادية وإدارية».





«يعمل أصحاب العمل الرائدون بالفعل على وضع حلول لمعالجة تحديات مثل نقص القوى العاملة من خلال تخصيص نوبات المصنع وفقًا لأوقات الاستلام والتوصيل من المدرسة أو تعزيز ساعات العمل المرنة أو ترتيبات العمل بدوام جزئي بين المديرين والمديرين التنفيذيين.»





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