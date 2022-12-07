قيل للاجئ الكردي بهروز بوتشاني إن قدماه لن تطأ أستراليا أبدًا...ولكنه فعل

وصل اللاجئ والكاتب الكردي بهروز بوتشاني إلى أستراليا بعد سنوات من إصرار الحكومة السابقة على أنه لن يُسمح له بذلك.





يعيش بوتشاني الآن في نيوزيلندا، ووصل إلى ملبورن بعد ظهر يوم الثلاثاء للترويج لكتابه الجديد، الحرية فقط.





لقد مرت ثلاث سنوات منذ أن كان وزير الهجرة في الحزب الأحراري بيتر داتون آنذاك مصر على منع بوتشاني من الدخول إلى أستراليا.





ولكن فيما كان يُنظر إليه على أنه إنجاز كبير من العامة، وبمثابة تحد لتعليقات الحكومة السابقة القاسية حول مستقبله في أستراليا، قال بوتشاني إنه لا ينبغي أن تترجم زيارته إلى أستراليا إلى هذا.





"آمل ألا يفسر الأستراليين هذه الزيارة على أنها إنجاز".





"أنا لا أنظر إليها على أنها إنجاز. لقد أتيت إلى هنا للعمل. إنجاز مثل العيش في أستراليا أو زيارة أستراليا أخيرًا؟ لا."





منذ فراره من الاضطهاد في إيران كأقلية عرقية في عام 2013، ومحاولة الوصول إلى أستراليا على متن قارب من إندونيسيا، كان بوتشاني من بين المئات الذين احتُجزوا خارج أستراليا لسنوات.





في عام 2019 حصل على تأشيرة لمدة شهر لحضور مهرجان الكتاب النيوزيلنديين وفي وقت لاحق من عام 2020، حصل على تأشيرة اللجوء فيها.



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"لم أحارب أبدا من أجل العيش في أستراليا. كنت أحاول وأكافح لأقول إننا رهائن سياسيون، لذلك دعونا نذهب".





تصدّر بوتشاني عناوين الصحف بعد أن سلط الضوء بشكل مثير على نظام احتجاز المهاجرين الأسترالي في جزيرة مانوس في كتاب حائز على جوائز عام 2018 تم تجميعه من رسائل منصة واتساب.





قال إن زيارته إلى أستراليا مرتبطة بالعمل وأنه سيواصل مناصرة اللاجئين وطالبي اللجوء.





واتهم السيد بوتشاني حكومة حزب العمل برضاها عن حال طالبي اللجوء الذين ما زالوا رهن الاحتجاز في الخارج.





اعتبارًا من سبتمبر، سجل مجلس اللاجئين الأسترالي قيام وزارة الداخلية بنقل 111 شخصًا إلى ناورو. اعتبارًا من ديسمبر 2021، وتم نقل 105 أشخاص إلى بابوا نيو غيني.





"لقد قلنا أشياء كثيرة لسنوات عديدة، ولكن يبدو أن أستراليا لم تستمع لذلك. أنا هنا الآن لإثارة هذه القضية مرة أخرى".





"بعد الانتخابات وأثناء الحملة الانتخابية، تلاعبت حكومة حزب العمال بالناس. يعتقد الناس أن شيئًا ما تغير فيما يتعلق باللاجئين. لكن لم يتغير شيء بعد في قضيتهم".





حزب العمال يدعم عملية الحدود السيادية - التي أدخلها التحالف في عام 2013 - والتي بموجبها يتم إرجاع القوارب التي تحمل طالبي اللجوء إن كان هذا اجراء آمن.





اتصلت SBS News بوزارة الشؤون الداخلية للتعليق.



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