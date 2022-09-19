لماذا يتم تقييد طالبي اللجوء قبل ذهابهم إلى المواعيد الطبية؟

النقاط الرئيسية: ياسر هو المدعي الرئيسي في قضية تنظر أمام المحكمة الفيدرالية ضد ممارسة تكبيل أيدي طالبي اللجوء قبل المواعيد الطبية

تقول المحامية الرئيسية في مركز PIAC كاميلا باندولفيني إن ممارسة تكبيل اليدين "غير مقبولة"

لدى قوة الحدود الأسترالية دليل خاص بخدمات الاحتجاز يوجه من خلاله كيفية معاملة طالبي اللجوء

في طريقه لرؤية الطبيب يقول ياسر* إنه كان يتم تقييد يديه بشكل روتيني أثناء وجوده في مركز احتجاز الهجرة.





كانت التجربة مؤلمة لطالب اللجوء الذي لديه تاريخ مرضي من مشاكل الصحة العقلية وأمضى الآن تسع سنوات في الاحتجاز.





“كنت أشعر بالفزع. وقال ياسر في بيان "كنت أبدأ في الارتجاف وأحيانا أتقيأ أو أصاب بنوبات صرع وأجرح نفسي".





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"فاتني العديد من المواعيد الطبية لأن الحراس قالوا إنهم لن يأخذوني إلا إذا كنت مقيد اليدين.





“كان الأطباء يسألون:" لماذا رفضت الذهاب إلى الموعد "وأقول" لم أرفض الموعد ، لقد رفضت الأصفاد ".





وصف طالبو لجوء آخرون استخدام القيود أثناء عمليات النقل الطبية بأنها تجعلهم يشعرون بأنهم "مجرمون".





ليس من غير القانوني طلب اللجوء في أستراليا لكن الأشخاص الذين يصلون بدون تأشيرة صالحة يتم احتجازهم في مركز احتجاز الهجرة.





ياسر وهو اسم مستعار هو المدعي الرئيسي في قضية تنظر أمام المحكمة الفيدرالية ضد ممارسة تكبيل أيدي طالبي اللجوء قبل المواعيد الطبية.





تم رفع القضية لأول مرة في عام 2020 باسم ياسر بصفته عميلاً لمركز الدعوة للمصلحة العامة (PIAC).





تقول المحامية الرئيسية في مركز PIAC كاميلا باندولفيني إن ممارسة تكبيل اليدين "غير مقبولة" لأن العديد من طالبي اللجوء لديهم تاريخ من الصدمات والتعذيب.





وقالت في بيان: "طالبو اللجوء في مركز احتجاز المهاجرين في وضع مستحيل - يجب عليهم إما قبول الأذى والضيق من تقييد أيديهم في الظروف التي يكون فيها ذلك غير مبررا أو يفقدون قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية".





تقول PIAC إنها تعتقد أن هناك "فشلًا مستمرًا" من قبل حكومة الكومنولث للنظر في وموازنة أي مخاطر يشكلها الأشخاص المحتجزون في مراكز احتجاز الهجرة مقابل هذه الآثار الضارة.





هذا هو السبب في أنها نقلت شكواها إلى لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب قبل زيارتها المرتقبة إلى أستراليا الشهر المقبل.





أعلنت هيئة التعذيب أنها ستفحص "أماكن الحرمان من الحرية وإجراءات منع التعذيب في أستراليا" ودول أخرى.





لماذا يتم تقييد طالبي اللجوء؟





لدى قوة الحدود الأسترالية دليل خاص بخدمات الاحتجاز يوجه من خلاله كيفية معاملة طالبي اللجوء.





يقول الدليل في نسخته لعام 2018 إن استخدام القوة أو القيود يمكن استخدامها لمنع طالبي اللجوء من إيذاء أنفسهم أو الآخرين أو الهروب من احتجازهم أو تدمير الممتلكات.





لكنه يقول أيضًا إنه لا يمكن استخدام الأصفاد إلا "لأقصر فترة زمنية ممكنة" وأن استخدام القوة أو القيود يجب أن يستخدم فقط "كملاذ أخير" ويجب أن يضمن كرامة الشخص.





لقد أثيرت مخاوف ليس فقط من قبل المدافعين عن اللاجئين ولكن الهيئات الرسمية حول مدى استخدامها.





في تقرير صدر عام 2019 أبلغت مفوضية حقوق الإنسان الأسترالية عن حالة واحدة تم فيها تقييد يديه على محتجز مصاب بجرح كبير في الرسغ لمدة تسع ساعات تقريبًا أثناء نقله إلى مركز احتجاز آخر.





وقال التقرير: "لا توجد سجلات تطلب الموافقة على استخدام الأصفاد تفسر سبب اعتبار أنه من الضروري تقييد يديه ولا توجد سجلات تحتوي على الموافقة على استخدام الأصفاد".





في حالة أخرى تم تقييد يدي طالب اللجوء من أجل موعد طبي فيما وصفته اللجنة بأنه "غير معقول" في الظروف أو يتناسب مع المخاطر مضيفة أنه لا توجد وثائق حول سبب وجوب تقييد الرجل في ضوء العلاج الطبي. الخطر الذي يواجهه إذا لم يتم توفير العلاج.





ماذا تقول الحكومة؟





قالت وزارة الشؤون الداخلية إنها قد توافق على استخدام القيود لنقل المحتجزين إذا أشارت تقييمات المخاطر إلى أن الحاجة إلى القيود مناسبة ومتناسبة.





وقالت في بيان لـ SBS News on جمعة.





يجب الإبلاغ عن استخدام القيود وأي استخدام للقوة وإخضاعها لعمليات الرقابة الداخلية والخارجية في الإدارات.





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