تداعيات "محاكمة القرن": بن روبرتس-سميث يستقيل من وظيفته في القناة السابعة بعد الحكم بارتكابه جرائم حرب

النقاط الرئيسية: تعهد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بتنفيذ توصيات تقرير بريريتون، الذي وجد أدلة على أن القوات الخاصة الأسترالية ارتكبت 39 جريمة قتل في أفغانستان

أطلق السيد روبرتس-سميث إجراءات تشهير ضد صحيفة Sydney Morning Herald وThe Age وCanberra Times بسبب سلسلة من المقالات التي ادعت أنه ارتكب جرائم حرب

وجد قاضي المحكمة الفيدرالية أن المتهمين الإعلاميين أثبتوا أن ادعاءاتهم بأن السيد روبرتس-سميث قتل أربعة مدنيين أفغان كانت «صحيحة إلى حد كبير»

استقال بن روبرتس-سميث من منصبه في القناة السابعة، بعد 24 ساعة فقط





يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه النصب التذكاري للحرب الأسترالية أنه «يدرس بعناية» ما إذا كان ينبغي إضافة معلومات إضافية إلى العروض التي تشيد بالمحاربين القدامى.





وتعهد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بتنفيذ توصيات تقرير بريريتون، الذي وجد أدلة على أن القوات الخاصة الأسترالية ارتكبت 39 جريمة قتل في أفغانستان، إلى «أقصى حد ممكن».





كان السيد روبرتس-سميث المدير العام لـSeven Queensland، لكنه حصل على إجازة خلال قضية تشهير استمرت لسنوات ضد ثلاث صحف زعمت أنه قتل مدنيين أفغان.



استقال السيد روبرتس-سميث من القناة السابعة وسط تداعيات حكم التشهير يوم الخميس. Source: AAP / Dean Lewins ولكن في رسالة بريد إلكتروني تم توزيعها على موظفي القناة السابعة يوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي لـSeven جيمس واربورتون إنه قبل استقالة السيد روبرتس-سميث.





وقال: «نشكر بن على عمله في Seven ونتمنى له كل التوفيق».





أطلق السيد روبرتس-سميث إجراءات تشهير ضد صحيفة Sydney Morning Herald وThe Age وCanberra Times بسبب سلسلة من المقالات التي ادعت أنه ارتكب جرائم حرب في أفغانستان.





في حكم تاريخي يوم الخميس، وجد قاضي المحكمة الفيدرالية أن المتهمين الإعلاميين أثبتوا أن ادعاءاتهم بأن السيد روبرتس-سميث قتل أربعة مدنيين أفغان كانت «صحيحة إلى حد كبير».





وفي حديثه لأول مرة منذ صدور الحكم، قال السيد ألبانيزي إنه سيكون من «غير المناسب» التعليق على تفاصيل الحكم الصادر يوم الخميس، مشيرا إلى إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات «قد تكون الحكومة طرفًا فيها».



Prime Minister Anthony Albanese, on a visit to Singapore, says the international standing of Australian troops remains strong. Source: EPA / Roslan Rahman لكنه شدد على التزام الحكومة بتنفيذ توصيات تقرير بريريتون «إلى أقصى حد ممكن».





وقال ألبانيزي في سنغافورة، حيث يلقي خطابًا أمام منتدى أمني إقليمي رئيسي: «هذا هو المجال الذي نتحمل فيه المسؤولية [و] أشرنا بوضوح شديد إلى أننا سنتحمل هذه المسؤولية».





ورفض السيد ألبانيزي الاقتراحات التي تشير إلى أن المكانة الدولية لأستراليا قد تتضرر من الحكم.





وقال: «[إنها] قوية للغاية، بما في ذلك مكانة قواتنا الدفاعية وأفراد دفاعنا».



عروض بن روبرتس-سميث في النصب التذكاري للحرب «تدرس بعناية»

يُعرض زي السيد روبرتس-سميث وميدالياته ولوحة كبيرة للمحارب المخضرم على الجمهور في النصب التذكاري.





في تصريح لـ SBS News، أقر رئيس النصب التذكاري للحرب الأسترالية كيم بيزلي بـ «خطورة» حكم التشهير «وتأثيره الأوسع على المجتمع الأسترالي».





«يساعد النصب التذكاري في تذكر وتفسير وفهم تجربة أستراليا في الحرب وتأثيرها الدائم. وهذا يشمل أسباب الحرب وسلوكها وعواقبها».



Ben Robert-Smith's uniforms are also on display at the Australian War Memorial. Source: AAP / Mick Tsikas «هذه هي نتيجة قضية قانونية مدنية، وخطوة واحدة في عملية أطول.





«عناصر المجموعة المتعلقة ببن روبرتس-سميث... معروضة في معارض النصب التذكاري. نحن ندرس بعناية المحتوى الإضافي والسياق الذي سيتم تضمينه في هذه العروض.»





ودعا عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر ديفيد شوبريدج إلى إزالة المجموعة بالكامل إذا تم تأييد الحكم.





وقال: «الخطوة الأولى في تصحيح السجل الرسمي هي أن يقوم النصب التذكاري للحرب الأسترالية بإزالة زي بن روبرتس-سميث على الفور من العرض العام والبدء في قول الحقيقة الكاملة لتورط أستراليا في تلك الحرب الوحشية».



«هذه ليست العدالة للعائلات التي فقدت أحباءها أو للمجتمعات التي تعرضت للوحشية بسبب جرائم الحرب، ولكنها تقربنا خطوة أخرى».





لم يكن السيد روبرتس-سميث حاضرًا في الحكم حيث تم تصويره وهو يقضي إجازته في بالي في الأيام السابقة.





وقام رئيس القناة السابعة كيري ستوكس بتمويل الدفاع القانوني للسيد روبرتس-سميث، وقال في بيان يوم الخميس إن الحكم «لا يتفق مع الرجل الذي أعرفه».



ما يقرب من 40 تحقيقًا في جرائم الحرب «لا تزال مستمرة دون هوادة»

وجد تقرير بريريتون لعام 2020 أدلة موثوقة على جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الخاصة الأسترالية (SAS) في أفغانستان، بما في ذلك 39 جريمة قتل.





أدى التقرير إلى إجراء تحقيقات مشتركة بين مكتب المحقق الخاص (OSI) والشرطة الفيدرالية الأسترالية.



ولم تذكر الصحيفة اسم روبرتس-سميث على وجه التحديد، لكن صحف ناين كشفت في يناير/كانون الثاني أنه قيد التحقيق.





وفي مارس/آذار، أصبح جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية (SAS) أول محارب قديم يُتهم بارتكاب جرائم حرب بموجب القانون الأسترالي، حيث زعم المحققون أنه قتل رجلاً أفغانيًا أعزل في حقل قمح.





وفي الأسبوع الماضي، قال المدير العام لمنظمة OSI كريس مورايتيس إن الجهود الرامية إلى تعزيز التحقيقات في جرائم الحرب «مستمرة بلا هوادة».



يقول المدير العام لـ OSI كريس مورايتيس إن التحقيقات «مستمرة بلا هوادة». Source: AAP / Mick Tsikas وكشف السيد مورايتيس أن ما يقرب من 40 تحقيقًا لا تزال جارية، قائلاً إن العدد لم يتغير بشكل كبير منذ فبراير.





«عدد التحقيقات النشطة من جميع المصادر مرن ويخضع للمراجعة المستمرة.





«أتوقع أن يستمر الانخفاض بمرور الوقت، حيث نركز جهودنا على جرائم الحرب المزعومة ذات الخطورة الخاصة والتي تلبي عتبة الإثبات العالية لعملية العدالة الجنائية».





يمكن لأفراد قوة الدفاع الأسترالية الوصول إلى خط دعم الدفاع طوال ساعات العمل على 1800 628 036. تقدم Open Arms المشورة المجانية والسرية والدعم لأعضاء ADF الحاليين والسابقين وعائلاتهم على 1800 011 046 .





يمكن للقراء الذين يبحثون عن الدعم الاتصال بدعم أزمة Lifeline على 13 11 14 وخدمة معاودة الاتصال بالانتحار على 1300 659 467 و Soldier On Australia على 1300 620 380.





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