إسرائيل تعتذر لمصر عن قصف موقع بالقرب من معبر رفح وسط تدفق المساعدات الانسانية

قال شهود إن دوي انفجار سُمع قرب المعبر في مصر بعد وقت قصير من دخول قافلة المساعدات الإنسانية.

A truck goes through a border gate

A second convoy of humanitarian aid for the Gaza Strip entered the enclave via the Rafah border crossing on Sunday. Source: AAP / Mohammed Asad/AP

النقاط الرئيسية
  • دخول قافلة ثانية من المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى غزة.
  • إسرائيل تضرب موقعا قرب معبر رفح وتعتذر لمصر.
  • مسؤولون في الأمم المتحدة يؤكدون على حاجة قطاع غزة إلى 100 شاحنة مساعدات يوميا.
دخلت قافلة ثانية من شاحنات المساعدات الإنسانية من الجانب المصري من معبر رفح الحدودي، متجهة إلى قطاع غزة، بحسب مصادر أمنية مصرية.

وبعد وقت قصير من دخول القافلة إلى المعبر، قال شهود عيان إنه سُمع دوي انفجار في محيط المعبر، كما سُمعت أصوات سيارات الإسعاف وهي تنتشر من الجانب المصري.

وقال الجيش الإسرائيلي إن إحدى دباباته أصابت بطريق الخطأ موقعا مصريا بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

وقال في بيان "يجري التحقيق في ملابسات الحادث، ويُعرب جيش الدفاع الإسرائيلي عن أسفه إزاء الحادث" دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكرت المصادر أن وكالة اللاجئين الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة قامت بتفتيش نحو 19 شاحنة في قافلة الأحد التي تحمل الإمدادات الطبية والغذائية.
ودخلت قافلة أولى مكونة من 20 شاحنة تحمل إمدادات يوم السبت عبر معبر رفح.

وبدأ توزيع الإمدادات يوم الأحد، لكن مسؤولي الإغاثة ما زالوا يحذرون من وقوع كارثة إنسانية مع انخفاض إمدادات الغذاء والمياه والوقود.

وفرضت إسرائيل حصارا شاملا وشنت غارات جوية على غزة بعد الأحداث الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 266 فلسطينيا، بينهم 117 طفلا، قتلوا في غارات جوية إسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية في القطاع.
Flares light up the night sky city scape
Israeli army flares illuminate the sky over Gaza City. Source: EPA / Mohammed Saber
وأصبح معبر رفح، نقطة الدخول والخروج الرئيسية إلى غزة التي لا تسيطر عليها إسرائيل، وكذلك محور الجهود لتوصيل المساعدات مع تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.

ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى 100 شاحنة على الأقل يوميا في غزة لتغطية الاحتياجات العاجلة.
People in fluorescent vests walk alongside aid trucks lining up along dirt road
Trucks, carrying humanitarian aid enter Gaza through Rafah border crossing on the Egyptian border in Rafah, Gaza on Sunday. Source: Getty / Anadolu Agency
وعلى طول الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، اشتبكت جماعة حزب الله المدعومة من إيران مع القوات الإسرائيلية لدعم حماس في أعنف تصعيد للعنف على الحدود منذ الحرب بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006.

مع تزايد العنف حول حدودها الخاضعة لحراسة مشددة، أضافت إسرائيل يوم الأحد 14 بلدة قريبة من لبنان وسوريا إلى خطة الطوارئ للإخلاء في شمال البلاد.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية المجتمع الدولي إلى تشكيل "جبهة موحدة" لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة والسماح بدخول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها والتي بدأت تتدفق للتو.

وقال خلال اجتماعه مع 25 سفيرا وممثلا وقنصلاً "نضع على رأس أولوياتنا وقف العدوان الإسرائيلي... وإدخال المساعدات الطبية والإغاثية لمنع وقوع كارثة إنسانية كبيرة".

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نشر في: 23/10/2023 12:20pm
تقديم: Ramy Aly
المصدر: AAP
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