«عدم احترام صارخ»: مصممة أزياء أسترالية تقدم اعتذارها بعد ردود أفعال غاضبة على ظهور كلمة "الله" على تصميماتها

النقاط الرئيسية: أظهر أحد التصاميم عارضة أزياء ملفوفة بما بدا أنه جمبسوت بلا أكمام مصنوع من قماش شفاف مكتوب عليه «الله يمشي معي»

قال مهرجان ملبورن للأزياء إنه يتفهم أن بعض الملابس «تسببت في الإساءة» للناس وأزال صور الملابس من على الإنترنت

كما اعتذرت مصممة Not A Man's Dream سامانثا سانت جيمس في بيان مشترك مع المهرجان

تواجه علامة أزياء أسترالية ردود فعل غاضبة بعد عرض ملابس مطبوع عليها الكلمة العربية «الله» في عرض أزياء في ملبورن.





عرضت العلامة التجارية، Not A Man's Dream، اثنين من تصميماتها يوم السبت في العرض النهائي لمهرجان ملبورن للأزياء، والتي ظهر عليها كلمة «الله».





أظهر أحد التصاميم عارضة أزياء ملفوفة بما بدا أنه جمبسوت بلا أكمام مصنوع من قماش شفاف مكتوب عليه «الله يمشي معي» على جميع أنحاء جسدها.





كما تم تغطية رأس العارضة وعنقها وأذنيها بنفس القماش، فيما اعتبره البعض إشارة إلى الحجاب الإسلامي.



One of the models (left) is donned in Arabic-scripted clothing behind the scenes of the Melbourne Fashion Festival runway show. Source: Instagram / PayPal Australia وظهرت الكلمة على قطعة أخرى عبارة عن فستان متوسط الطول متعدد الطبقات بأكمام قصيرة مع فتحة كبيرة. تم تغطية شعر العارضة أيضًا، ولكن بقماش أبيض عادي.





في بيان نُشر على إنستغرام مساء الأحد، قال مهرجان ملبورن للأزياء إنه يتفهم أن بعض الملابس «تسببت في الإساءة» للناس وأزال صور الملابس من على الإنترنت.





وجاء في البيان أن «المهرجان لم يقصد عدم احترام أي شخص ونحن نعتذر عن أي خطأ تسبب فيه».





كما اعتذرت مصممة Not A Man's Dream سامانثا سانت جيمس في بيان مشترك مع المهرجان، قائلة إنها الآن «فهمت كيف تسببت بعض الملابس في الإساءة».





«كان ذلك عكس نيتي ولهذا السبب، أنا آسفة حقًا.»





قالت مدوّنة الأزياء المسلمة المقيمة في ملبورن منى خليفة، والتي حضرت العرض، إنها «انزعجت» عندما شاهدت التصميم شخصيًا.





ونشرت السيدة خليفة مقطع فيديو على تيك توك في طريق العودة إلى المنزل من الحدث، ووصفت التصاميم بأنها «عدم احترام صارخ» للمسلمين والمسيحيين العرب الذين يتشاركون نفس الكلمة العربية لـ «الله».





ومنذ ذلك الحين، انتشر الفيديو على نطاق واسع، حيث اجتذب أكثر من 100 ألف مشاهدة حتى مساء الأحد.



وقالت السيدة خليفة: «إن استخدام العبارات المقدسة وكتابة 'الله' باللغة العربية، وهو أمر مقدس للمسلمين ولكن أيضًا للمسيحيين... أمر خاطئ على العديد من المستويات».





كما أعرب مستخدم TikTok، الذي عرّف نفسه بأنه مسيحي عربي، عن خيبة أمله من الملابس.





«كمسيحي عربي، هذا أمر فظيع، مثل، لماذا تغطيها كلمه 'الله' في كل مكان على قماش شفاف؟»





وقالت السيدة خليفة إنها تشعر بأن مصطلح «الله» مقدس، مضيفة أنه يتم التعامل معه بحساسية وعناية داخل المجتمع الإسلامي.



وقالت إن المسلمين يتجنبون وضع أي قطعة عليها كلمة «الله» على الأرض، والنساء اللواتي يرتدين قلادات منقوشة عليها كلمة «الله» يزيلن المجوهرات قبل دخول الحمام.





قالت السيدة خليفة في الفيديو إن الكلمة العربية يمكن رؤيتها تغطي المنطقة التناسلية للعارضة.





كما زعمت أن العارضات اللواتي يمكنهن قراءة اللغة العربية رفضن ارتداء التصاميم.





وقالت حاضرة مسلمة أخرى، هورا خليل، إنه بينما يمكن للجميع التعبير عن الموضة بالطريقة التي يريدونها، إلا أنه لا ينبغي أن يأتي ذلك على حساب «الإساءة» للآخرين.





تأسست Not A Man's Dream، التي تم تسويقها كعلامة تجارية لأزياء الشارع الفاخرة التي تقودها النساء، العام الماضي على يد المصممة الشابة سامانثا سانت جيمس.



Melbourne Fashion Festival has quietly deleted one of its images in a carousel post that featured the controversial dress. It has also edited the caption. Source: Instagram / Melbourne Fashion Festival وفقًا لموقعها على الويب، فإن هدف العلامة التجارية هو «تمكين الناس وخلق شعور بالحرية من خلال الجمع بين الفن والأزياء والصوت».





شعارها هو أن يُظهر الناس «ذاتهم للعالم بلا مواربة».





تم استخدام اللغة العربية في التصميمات السابقة للعلامة، حيث يمكن رؤية العبارات المتعلقة بالحب والعاطفة في أحد الصور الموجودة على الإنترنت.



Using Arabic text is a common thread in the label's previous designs, with phrases relating to love printed along the clothing. Source: Instagram / Not A Man's Dream بعد استفسارات من SBS News أغلقت العلامة حسابها العام السابق على Instagram.





أزال مهرجان ملبورن للأزياء أيضًا صورة الفستان المثير للجدل من منشور على Instagram الذي يظهر الآن مجموعة من التصميمات المختلفة.





ومنذ ذلك الحين، تم تحرير التعليق الأول المصاحب للصورة، والذي كُتب فيه «القليل من الضجة بسبب الفستان».



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انضمت السيدة خليفة منذ ذلك الحين إلى السيدة خليل في مشاركة المنشورات لزيادة الوعي وتثقيف المصممين والمؤسسات حول مدى ملاءمة التصاميم.





قالت السيدة خليفة: «جزء من إيماننا هو إعطاء الناس فائدة الشك والتسامح، ونأمل أن يتعلم المرء من ذلك حتى لا يحدث ذلك مرة أخرى».





يأتي الجدل بعد أن واجه البرنامج الرئيسي للقناة العاشرة، The Project، رد فعل عنيف بسبب نكتة عن يسوع بثها أحد الضيوف على الهواء مباشرة.





فقط أدلى الممثل الكوميدي المثلي روبن كاي، الذي كان ضيفًا على البرنامج، بتعليق تم انتقاده على نطاق واسع باعتباره مسيئًا للمسيحيين والمسلمين.





وأصدر المضيفان المشاركان وليد علي وسارة هاريس اعتذارًا على الهواء في اليوم التالي بعد انتقادات من بعض فئات المجتمع، التي دعت منذ ذلك الحين إلى إلغاء البرنامج ونظمت احتجاجًا خارج الاستوديو يوم السبت.





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