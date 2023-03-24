24 حملة شرطية جديدة تستهدف زعماء عصابات الدراجات النارية بين الولايات

النقاط الرئيسية عملية تمشيط مشتركة بين شرطتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا لضبط العصابات على الحدود

تم اعتقال 19 شخصا ومصادرة أسلحة وذخيرة غير مصرح بها

تم اجراء 24 عملية تمشيط وسيتم اجراء المزيد من التعاون المشترك بين الولايات في المستقبل

خلال عملية التمشيط التي استمرت أربعة أيام، أجرى ضباط الشرطة في فيكتوريا 24 عملية بحث عن الأسلحة النارية، واعتقلوا 19 شخصًا وصادروا ثلاث بنادق. جمعت الشرطة تسعة أسلحة محظورة من بينها سلاح ناري واعتقلت ثمانية أشخاص.





ومن بينهم رجل يبلغ من العمر 23 عاما من بلدة نهر موراي في منطقة إتشوكا، وزُعم أنه عثر بحوزته على مسدسين مقلدين وقذائف بنادق وقنب ومخدرات محظورة.





تم القبض على رجل آخر من ذات المنطقة يبلغ من العمر 31 عامًا، بعد اكتشاف بندقية يدوية الصنع وذخيرة ومسدس مقلد.



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كما زُعم أن الضباط عثروا على ذخيرة وأدوات لعصابة Finks وأجهزة إلكترونية.





وبناء على ذلك، سيواجه رجل يبلغ من العمر 37 عامًا المحكمة بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة غير مصرح بها.





وتقول الشرطة إن أوامر القبض نُفذت أيضًا في أماكن مرتبطة بعصابات بلاك أولان والمتمردين.





وقال جيسون وينشتاين، رئيس المباحث في قسم الجريمة بولاية نيو ساوث ويلز، إن الغرض من الحملة هو الحصول على فهم أكبر "لتأثير عصابات الدراجات النارية المنظمة" بين الولايات.





وقال وينشتاين "إن فهم أنشطة عصابات الدراجات النارية الخارجة عن القانون في المدن العابرة للحدود هو جزء لا يتجزأ من تعطيل الجريمة المنظمة في مناطقنا".



"الجريمة العابرة للحدود موجودة دائمًا في مجتمعنا، حيث تدفع جاذبية تجارة المخدرات الشخصيات الإجرامية المنظمة إلى خارج المدينة إلى المدن الإقليمية، معتقدين أنهم في مأمن من الاستهداف".





وتحدث جيسون كيلي، مدير تحقيقات شرطة فيكتوريا موضحا بأن هنالك عمليات تمشيط مستقبلية مماثلة تشارك فيها قوات الشرطة بين الولايات.





وقال "إنها المرة الأولى التي نعمل فيها سويًا في عملية كهذه، لكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة".





كما شاركت في العملية لجنة الجريمة في نيو ساوث ويلز ولجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية.



