طالب يفقد حياته تحت مصعد أحد مدارس سيدني للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت شرطة نيو ساوث ويلز أنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى المدرسة يوم أمس الأربعاء بعد العثور على الطالب، حيث حاولت طواقم الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز إخراجه من تحت المصعد لكنه توفي في مكان الحادث.﻿



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وتواصل الشرطة تحقيقاتها في المدرسة التي توفر خدمات التعليم الابتدائي والثانوي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.





وأكد متحدث باسم المدرسة الوفاة في بيان لوسائل الإعلام، وقال أن المدرسة ستغلق حتى إشعار آخر.



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