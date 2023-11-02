طالب يفقد حياته تحت مصعد أحد مدارس سيدني للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

توفي طالب يبلغ من العمر 10 سنوات عندما علق تحت المصعد داخل مدرسة سانت لوسي في واهرونجا أحد ضواحي سيدني.

SCHOOL LIFT DEATH SYDNEY

Police are seen at St Lucy's School in Wahroonga, Sydney, Thursday, November 2, 2023. School communities are being urged to rally around students and teachers after a young boy died when he became stuck under a lift. (AAP Image/Dan Himbrechts) NO ARCHIVING Source: AAP / DAN HIMBRECHTS/AAPIMAGE

أعلنت شرطة نيو ساوث ويلز أنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى المدرسة يوم أمس الأربعاء بعد العثور على الطالب، حيث حاولت طواقم الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز إخراجه من تحت المصعد لكنه توفي في مكان الحادث.﻿
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وتواصل الشرطة تحقيقاتها في المدرسة التي توفر خدمات التعليم الابتدائي والثانوي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد متحدث باسم المدرسة الوفاة في بيان لوسائل الإعلام، وقال أن المدرسة ستغلق حتى إشعار آخر.
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نشر في: 2/11/2023 11:47am
تقديم: Dima Alkaed
المصدر: AAP

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