بعد حادث انقلاب حافلة بطريق العودة من زفاف: هل يجب فرض ارتداء حزام الأمان في الحافلات؟

BUS DRIVERS STRIKE SYDNEY

Buses display a ‘Not in Service’ sign in Sydney, Monday, April 11, 2022. A bus strike will affect large parts of Sydney and regional NSW on Monday after transport unions stepped up their long battle with the state government (AAP Image/Bianca De Marchi) NO ARCHIVING Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE

تسببّ واحد من أسوأ حوادث السير في أستراليا بإطلاق حملات توعية لتعزيز ثقافة ارتداء حزام الأمان في الحافلات وجعله أمراً أساسياً للسلامة.

أدى انقلاب حافلة في طريق العودة من حفل زفاف إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة 25 آخرين في هانتر فالي في 11 تموز/يونيو من هذا العام.
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وأشار تقرير صدر بعد الحادث المأساوي فيما يخص سلامة الحافلات في نيو ساوث ويلز، إلى أن محققي الطب الشرعي يعملون على تحديد ما إذا كان الركاب يرتدون أحزمة الأمان أثناء انقلاب الحافلة.

وأوضح التقرير أن ارتداء أحزمة الأمان في الحافلات قد يحتاج إلى تطوير وتحسين، حيث شددت الحملات السابقة على ضرورة وضع أحزمة الأمان لسلامة الأرواح من أي حادث.
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لكن ما يجب التركيز عليه في المستقبل هو أن ارتداء أحزمة الأمان ليس مجرد خيار شخصي، بل واجب قانوني، مع الدعوات لفرض عقوبات ضد الأشخاص الذين لا يمتثلون لهذه التعليمات.

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نشر في: 13/10/2023 3:30pm
آخر تحديث: 13/10/2023 4:18pm
تقديم: Dima Alkaed
المصدر: AAP