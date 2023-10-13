بعد حادث انقلاب حافلة بطريق العودة من زفاف: هل يجب فرض ارتداء حزام الأمان في الحافلات؟

تسببّ واحد من أسوأ حوادث السير في أستراليا بإطلاق حملات توعية لتعزيز ثقافة ارتداء حزام الأمان في الحافلات وجعله أمراً أساسياً للسلامة.





أدى انقلاب حافلة في طريق العودة من حفل زفاف إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة 25 آخرين في هانتر فالي في 11 تموز/يونيو من هذا العام.



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وأشار تقرير صدر بعد الحادث المأساوي فيما يخص سلامة الحافلات في نيو ساوث ويلز، إلى أن محققي الطب الشرعي يعملون على تحديد ما إذا كان الركاب يرتدون أحزمة الأمان أثناء انقلاب الحافلة.





وأوضح التقرير أن ارتداء أحزمة الأمان في الحافلات قد يحتاج إلى تطوير وتحسين، حيث شددت الحملات السابقة على ضرورة وضع أحزمة الأمان لسلامة الأرواح من أي حادث.



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لكن ما يجب التركيز عليه في المستقبل هو أن ارتداء أحزمة الأمان ليس مجرد خيار شخصي، بل واجب قانوني، مع الدعوات لفرض عقوبات ضد الأشخاص الذين لا يمتثلون لهذه التعليمات.



