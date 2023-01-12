حرائق الغابات تهدد حياة السكان في جنوب غرب أستراليا ودعوات لمغادرة المنطقة فوراً

النقاط الرئيسية اندلع حريق في جنوب غرب أستراليا

لم تتم السيطرة على الحريق حتى الآن

ناشدت السلطات السكان مغادرة المنطقة فوراً

قامت إدارة خدمات الاطفاء والطوارىء في غرب أستراليا بمناشدة السكان في مناطق Glen Mervyn وMumballup وNoggerup في مقاطعة Donnybrook-Balingup مغادرة منازلهم إلى مكان أكثر أمانًا إذا كانت الطرقات سالكة، أو الاحتماء في منازلهم لأن الحريق يشكل تهديدًا على حياتهم وممتلكاتهم.



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وقالت في بيان: "أنتم في خطر وتحتاجون إلى التحرك فوراً للبقاء على قيد الحياة! هناك خطر على الأرواح والمنازل".





وكان حريق واسع قد اندلع في غابات جنوب غرب أستراليا نتيجة للعوصف التي شهدتها المنطقة، ولم تتمكن السلطات حتى الآن من السيطرة عليه.



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