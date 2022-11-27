سكوت موريسون قد يتعرض للوم من قبل البرلمان بسبب فضيحة الوزارات السرية

النقاط الرئيسية: دعا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي سلفه إلى الاعتذار للبرلمان

سينظر مجلس الوزراء يوم الاثنين أيضًا في التوصيات الواردة في التقرير حول سلوك موريسون

دافع موريسون مرارًا عن قراره بأداء اليمين سراً في خمس حقائب وزارية

سيجتمع مجلس الوزراء الفيدرالي ليقرر ما إذا كان سيتم توجيه اللوم لرئيس الوزراء السابق سكوت موريسون على وزاراته السرية .





دعا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي سلفه إلى الاعتذار للبرلمان عن دوره في تعيين نفسه سرا في خمسة مناصب وزارية .





وسينظر مجلس الوزراء يوم الاثنين أيضًا في التوصيات الواردة في التقرير حول سلوك موريسون والذي قدمته قاضية المحكمة العليا السابقة فيرجينيا بيل الأسبوع الماضي.





وتضمن التقرير ست توصيات شملت إخطارات عامة بالتعيينات الوزارية.



قال ألبانيزي إن القرار النهائي بشأن ما إذا كان سيتم توجيه اللوم إلى موريسون سيتوقف على مجلس الوزراء.





وقال: «كانت لديك حكومة ظل تعمل بطريقة غير مسبوقة وغير عادية».





«كان لديك رئيس وزراء يقف في البرلمان ولا يخبر حزبه... ناهيك عن البرلمان ككل من الذي يتولى أي حقيبة وزارية ومن المسؤول عن القرارات».



وقالت المتحدثة باسم العلاقات في مكان العمل المعارضة ميكايليا كاش إنها ستؤجل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستدعم الخطوة حتى يقرر مجلس الوزراء ما سيفعله.





وقالت: «لم تقرر الحكومة نفسها حتى ما إذا كانت ستمضي قدمًا في اقتراح اللوم أم لا، فلننتظر ونرى ما ستفعله الحكومة أولاً».





وقال رئيس الوزراء إنه سمع من العديد من النواب، بما في ذلك أولئك الذين ليسوا في الحكومة، أن هناك حاجة للبرلمان للإدلاء ببيان حول الوزارات السرية لموريسون.



وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إن القرار النهائي بشأن اللوم سيبقى على عاتق حكومته. Source: AAP / AAP وقال: «لم يكن من الممكن محاسبة الوزراء لأن الناس لم يعرفوا من هم الوزراء».





«أعتقد أن البرلمان سيرغب على الأرجح في التعبير عن وجهة نظره حول ذلك وسنناقشه».





وقد دافع موريسون مرارًا عن قراره بأداء اليمين سراً في خمس حقائب وزارية، وطلب المشورة بشأن إضافة وزارة سادسة إلى القائمة.





وفي منشور مطول على فيسبوك عقب نشر التقرير، قال موريسون إنه «مسرور للمساعدة في التحقيق» من خلال محاميه، وأشار إلى أن التقرير أكد من جديد أن أفعاله «لم يثبت أنها غير قانونية».





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