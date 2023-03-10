"شعرت بالخجل وبدأت تبكي": قاضٍ أسترالي يواجه عاصفة انتقادات لطرده امرأة ترضع طفلها

النقاط الرئيسية يرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن الاعتذار مستحق للمرأة بعد أن طُلب منها مغادرة قاعة محكمة بفيكتوريا

يقول القاضي أن الفعل لم يكن مسموحًا به في المحكمة لأنه يعد إلهاءً

قوانين مكافحة التمييز تسمح بالرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة بأستراليا.

طالب المدافعون عن حقوق الانسان والنشطاء قاضي محكمة بولاية فيكتوريا بالاعتذار لامرأة مرضعة بعد أن طلب منها مغادرة قاعة المحكمة في إحدى الجلسات.





كانت المرأة تطعم طفلها أثناء حضورها لجلسة ما يوم الخميس، عندما خاطبها القاضي مباشرة، قائلاً إنها غير مسموح لها بالرضاعة الطبيعية في المحكمة لأنها ذلك الفعل يعتبر مصدر إلهاء.





ورفضت محكمة المقاطعة التعليق على الحادث، لكن المدافعين يقولون إن هناك حاجة إلى تقديم اعتذار لتلك المرأة من قبل القاضي.



وقالت إدوينا شاروك القابلة ومؤسسة جمعية "بيرث بيت" لـشبكة Nine يوم الجمعة: "هذه المرأة المسكينة شعرت بالإهانة".





"لقد شعرت بالخجل وبدت تبكي تمامًا وكل ذلك لأنها كانت تحاول إطعام طفلها".





"لقد عملنا لسنوات طويلة لتشجيع الرضاعة الطبيعية حيث أنها أفضل شيء للطفل ويجب أن ندعم النساء".





ووفقا للقانون الأسترالي، لا يُسمح للأشخاص بتناول الطعام أو الشرب أو ارتداء الملابس مثل النظارات الشمسية والقبعات في المحكمة.





تتمتع الحوامل والمرضعات بالحماية بموجب قوانين مكافحة التمييز في مجالات الحياة العامة بما في ذلك العمل والمدارس والجامعات والمتاجر أو العقارات المؤجرة.





ومع ذلك، فإن موقع مفوضية حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بولاية فيكتوريا لا يذكر ما إذا كان التشريع ينطبق على قاعات المحكمة.



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وأشارت إميلي كريك، المستشار القانوني لمكتب موريس بلاكبيرن للمحاماة إلى أنه لا ينبغي أن تكون هناك قيود أو عقبات على وقت ومكان حدوث الرضاعة الطبيعية.





وقالت كريك لوكالة AAP الصحفية في بيان: "لا نعرف إذا ما تنطبق الحماية الحالية ضد التمييز لتشمل هذه الظروف - في المحكمة حيث يؤدي موظف قضائي عمله".





"بغض النظر عن ذلك، أرى أن يُطلب من الشخص مغادرة أي مكان - بما في ذلك المحكمة - لأنهم يرضعون أطفالهم رضاعة طبيعية هو أمر قديم وغير متوافق مع توقعات المجتمع."





جدير بالذكر أنه وفقا للقوانين الأسترالية، يتمتع القضاة بالحصانة من المسؤولية المدنية على أساس تعزيز الاستقلال.





وقال القاضي مارك جامبل أمام هيئة المحلفين في قاعة المحكمة يوم الجمعة إنه يجب تجاهل الدعاية الإعلامية حول هذا الأمر.





وتلا نص التصريحات، فقال إن التوجيه كان "لا يحتاج إلى شرح".





وقال: "ليس هذا أمرًا يجب أن نوليه أي اعتبار حقيقي للمضي قدمًا".



