شابة كندية اشترت للمرة الأولى تذكرة يانصيب تفوز بالجائزة الكبرى

النقاط الرئيسية طالبة كندية تبلغ 18 عاما اشترت للمرة الأولى تذكرة يانصيب تفوز بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 48 مليون دولار

أصبحت الشابة بذلك أصغر شخص يفوز في كندا بمبلغ كبير كهذا

أوضحت جولييت لامور، وهي طالبة في سو سان ماري في أونتاريو، خلال تسلمها جائزتها أنّها اشترت أول تذكرة يانصيب بعدما شجعها جدّها على ذلك

أوضحت جولييت لامور، وهي طالبة في سو سان ماري في أونتاريو، خلال تسلمها جائزتها أنّها اشترت أول تذكرة يانصيب بعدما شجعها جدّها على ذلك.





وأضافت "قال لي+ لقد بلغت الثامنة عشرة، اشتري تذكرة وجرّبي حظك"، مشيرةً إلى أنها عندما دخلت المتجر اتصلت بوالدها لتسأله عن الاجراءات التي ينبغي اتباعها للمشاركة في اليانصيب.





وكانت شركة يانصيب "او ال جي" الخاصة بأونتاريو أعلنت خلال نهاية الأسبوع هوية الفائزة الوحيدة بالجائزة الكبرى في السحب الذي جرى مطلع كانون الثاني/يناير، مشيرة إلى أنّ جولييت لامور "هي أصغر شخص في كندا يفوز بمبلغ كبير كهذا في اليانصيب على الإطلاق".





ولم تتابع جولييت نتائج السحب ولم يخطر في بالها أنها قد تكون الفائزة، قبل أن يخبرها زملاؤها بأنّ التذكرة الفائزة قد تم شراؤها في سو سان ماري. وبعدما اقترح عليها أحد زملائها أن تتحقق من تذكرتها عبر تطبيق "او ال جي"، فوجئت بأنها الفائزة.





ولامور تتخصص في علم الأحياء وتعتزم متابعة دراستها هذا العام فيما تخطط للقيام برحلة مع عائلتها الصيف المقبل. وقد تستشير والدها الذي يعمل في مجال التخطيط المالي لمساعدتها على طريقة استثمار جائزتها.





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