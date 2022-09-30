مجلس كانتربري بانكستاون يعتمد بيان سيدني حول معاداة الفلسطينيين: "يدعم الحقوق دون اتهامات بمعاداة السامية"

النقاط الرئيسية مجلس مدينة كانتربري بانكستاون يصادق بالإجماع على بيان سيدني حول معاداة الفلسطينيين

صادق على البيان أيضاً وزيرا الخارجية الأستراليان السابقان غاريث إيفانز وبوب كار

صاغ الاتحاد العربي الأسترالي البيان في ما اعتبره "رداً على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للحقوق الإنسانية والسياسية والوطنية للشعب الفلسطيني"

أشاد الاتحاد العربي الأسترالي من خلال رئيسه إيدي زنانيري بمجلس مدينة كانتبري بانكستاون، الذي يعد أحد أكبر المجالس البلدية في أستراليا، بعدما قام بالإجماع بالمصادقة على بيان سيدني حول معاداة الفلسطينيين.





وكان الاتحاد العربي الأسترالي المدعوم من أكثر من 65 مجموعة ومؤسسة مجتمعية قد صاغ البيان في ما اعتبره "رداً على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للحقوق الإنسانية والسياسية والوطنية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره".





واعتبر زنانيري أن هذا البيان "يدعم ويشجع الدفاع عن فلسطين وحياة الفلسطينيين".





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"البيان يفعل ذلك لأجل حماية الناس وإفساح المجال لهم في التعبير والتحدث عن القمع الماثل ومواجهة الظالمين بشكل شرعي دون أن تعيقهم الاتهامات المفبركة بمعاداة السامية".





صادق على البيان أيضاً وزيرا الخارجية الأستراليان السابقان غاريث إيفانز وبوب كار. وجاء في مقدمته "إن هذا البيان كان ضرورياً بسبب عقود من التمييز ضد الشعب الفلسطيني".





من جهته عبّر رئيس بلدية كانبري بانكستاون خلدون عصفور عن سروره بنتيجة التصويت والقرار الذي اتخذه المجلس.





أضاف عصفور، "لقد عالجنا قضية طويلة الأمد، وكانت مؤلمة للكثيرين في مجتمعنا، وكان من الضروري أن يظهر المجلس البلدي الريادة ويوفر مساحة للسكان المعنيين للتعبير عن آرائهم حول حقوق الشعب الفلسطيني، وكان الأمر يتعلق أيضاَ بضمان حقوقهم بموجب القانون الدولي وتطلعاتهم التي طال انتظارها لتقرير مصيرهم على أرضهم".





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