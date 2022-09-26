الحكومة تسعى لإلغاء بطاقة الرعاية الإجتماعية غير النقدية والمعارضة ترفض

النقاط الرئيسية: يمكن أن تحمل البطاقات ما يصل إلى 80 في المائة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية

تلك الأموال لا يمكن سحبها نقدًا أو إنفاقها على المقامرة أو الكحول

إذا تم تمرير القانون هذا الأسبوع سيتوقف متلقو الرعاية الاجتماعية عن استخدام البطاقة بحلول 4 أكتوبر

تسعى الحكومة لإلغاء بطاقة الرعاية الإجتماعية غير النقدية لأكثر من 17 ألف من متلقي للرعاية الإجتماعية في المجتمعات النائية.





ويمكن أن تحمل البطاقات ما يصل إلى 80 في المائة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية - وهي أموال لا يمكن سحبها نقدًا أو إنفاقها على المقامرة أو الكحول.





وسيعرض مشروع قانون الإلغاء على مجلس الشيوخ يوم الإثنين بعد إقراره في مجلس النواب في آب/أغسطس.





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وإذا تم إقراره هذا الأسبوع، سيتوقف متلقو الرعاية الاجتماعية عن استخدام البطاقة بحلول 4 تشرين الأول/أكتوبر.





ويكافح الائتلاف من أجل الإبقاء على البطاقة بحجة أن إلغاءها سيؤدي لمزيد من العنف وزيادة استخدام المخدرات في المجتمعات النائية.





وتقود المتحدثة باسم وزارة الصحة في المعارضة ووزيرة الخدمات الاجتماعية السابقة آن روستون النضال في مجلس الشيوخ من أجل الإبقاء على البطاقة.





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