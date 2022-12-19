كيف تقدم هدية تترك أثراً إنسانياً على الآخرين في الكريسماس؟

النقاط الرئيسية: الهدايا قد لا تكون عينية أو مالية، ولكن بالوقت والجهد.

كثير من العائلات تفكر بعدم إمكانية تقديم الهدايا هذا العام مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

التبرع للمنظمات الإنسانية، والمشاركة معها يعتبر كهدية العيد أيضاً.

مع ارتفاع تكاليف المعيشة في أستراليا واستمرار الحرب في أوكرانيا، نقدم لكم طرقاً يمكنكم فيها تقديم الهدايا ليس بالمال فقط، بل بالوقت والجهد أيضاً لمن هم في أمس الحاجة إليها.





الطريقة الأولى: تقديم الدعم للمؤسسات الإغاثة الإنسانية الدولية





ففي أوكرانيا ومع تساقط الثلوج هناك، يتعرض الملايين لخطر التجمد حتى الموت بسبب فقدان الكهرباء والتدفئة إثر الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية منذ بدء الغزو عام 2022.





وتقول دياهانا سينكو رئيسة مؤسسة Ukraine Crisis Appeal : " تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى سالب 20 درجة مئوية، وقد تتجمد أوكرانيا ويموت الناس".



وتضيف: "لقد قدمت أستراليا مولدات كهربائية لمنازل وشوارع بأكملها هذا الشهر، وتعمل على تسليم المزيد شهر كانون الأول/ ديسمبر وهو أهم ما نقدمه لدعم أوكرانيا في عيد الميلاد."



اقرأ المزيد نصائح ذهبية لمائدة كريسماس شهية غير مكلفة واحتفالات خالية من الهدر





في حين تبرع الأستراليون بأكثر من 7 ملايين دولار حتى الآن، لتمويل الإسكان الطارئ، واستقبل مؤسسة Ukraine Crisis Appeal تسعة آلاف نازح وتعمل على إيواء 6000 آخرين هذا الشتاء. حيث تساعد هذه التبرعات على تهيئة المباني الحكومية أو المدارس لتتحول إلى مراكز إيواء لحوالي 500 شخص فروا من مناطق الحرب الدائرة شرقي أوكرانيا ". مع وجود حوالي مليون نازح فيما يعيش مليون آخرون غيرهم في منازل مهجورة.



Diahanna Senko, chair of the Ukraine Crisis Appeal. Credit: SBS / Sandra Fulloon كما توضح: "أن هذه التبرعات تصرف لشراء الثلاجات والفراش والطعام وحتى هدايا عيد الميلاد للأطفال. فعند إرسال الطرود لهم، فإنهم يشعرون بالارتباك لأنهم يعرفون أن العالم يساعدهم".





“وتضيف: " فهؤلاء الأطفال يبكون على آبائهم كل ليلة، لأنهم لا يعرفون إن كانوا سيرونهم مرة أخرى. فهذه الحرب مروعة حقاً".



وتوجد أيضاً منظمة الرؤية العالمية World Vision التي تدعم 300000 شخص من الأسر التي تعيش في أزمة. وتقدم الدعم أيضاً لإقامة مشاريع تمتد من إفريقيا إلى سوريا.



Ukrainian children play with donated toys. Credit: Supplied Ukraine Crisis Appeal ا لطريقة الثانية: البحث عن المؤسسات التجارية التي تقدم الدعم لآخرين





تدير السيدة إيرا بوسبيتا شركة Kayu&Co التي تستورد الأواني الخشبية والمشغولات اليدوية من إندونيسيا، حيث يعود جزء من سعر البيع إلى السكان القرويين هناك.





وتقول: "إن عددا من الشركات المهتمة بالسياحة في إندونيسيا، والموجودة أيضاً في بالي، عانت منذ انتشار جائحةكوفيد-19".



اقرأ المزيد نصائح لتوفير مئات الدولارات في عيد الميلاد

لذلك توضح أنها عملت على مساعدة الق رويين هناك للبقاء صامدين في ظل الجائحة .



وتوضح: " عملنا مع الحرفيين القرويين من كل مناطق إندونيسيا، ففأنتجنا أوان ومنتجات مصنوعة من أخشاب يعاد تدويرها، أو من أخشاب مزروعة في مزارع القرى الصغيرة."





وتؤكد أنهم بذلك حافظوا على عمل هؤلاء البسطاء مستمراً في ظل الجائحة. كما تم تسويق هذه المنتجات عبر منصة Global Sisters وهو سوق عبر الإنترنت ساعد 5000 امرأة مهاجرة ببدء مشاريعهن الخاصة.



Ira Puspita with some of her handmade bowls. Credit: SBS / Sandra Fulloon الطريقة الثالثة: شراء وجبة لشخص ما





تعتبر المساهمة مع المجتمعات المحلية والجمعيات الخيرية الأسترالية بما في ذلك Wayside Chapel أمراً حيوياً، فقد أعلنت هذه الجمعية عن وجود طلب متزايد من الأشخاص و الأسر على طلب الإعانة ما قبل عيد الميلاد، كدفع الإيجار أو طلب قسائم الطعام، أو حتى المعونات الغذائية" كما يقول الرئيس التنفيذي للجمعية القس جون أوين.



Reverend Jon Owen, CEO of Wayside Chapel. Credit: Supplied Wayside Chapel. ذلك، ستقيم الكنيسة حفل عيد الميلاد السنوي في الهواء الطلق لحوالي 1000 شخص في ضاحية في سيدني. Kings Cross في سيدني. وسيبدأ من الصباح بوجبة إفطار ثم سيقدم غداء عيد الميلاد في شارع Hughes Street بمصاحبة الموسيقى ووجود نشاطات الرسم على الوجوه.



فبمقابل 27 دولارًا، يمكن التبرع بوجبة ساخنة لشخص محتاج.





ا لطريقة الرابعة: التطوع بالوقت





تدعم مؤسسة عائلة سميث Smith Family تعليم الأطفال وتشهد ارتفاعًا في الطلب هذا الصيف.





وتقول المديرة العامة لهذه المؤسسة فيونا كولوتشيو: "هناك 1.2 مليون طفل في أستراليا يعيشون في حالة فقر". "وكثير من العائلات تفكر في عدم إمكانية تقديم الهدايا هذا العام مع ارتفاع تكاليف المعيشة، والطلبة يحتاجون للكتب، الملابس، مع بدء العام الدراسي الجديد، خاصة وأن كثيراُ من العائلات تعيش وضعا صعبا قد يؤثر على الطفل وتعليمه".



وتوضح": "نحاول بحلول عيد الميلاد، جمع 5.6 مليون دولار لمساعدة 13000 طالب عبر برنامج التعلم من أجل الحياة."





بالإضافة إلى التبرع بالأموال، يمكن التطوع بالوقت عبر مساعدة الأطفال في أداء الواجبات المنزلية، أو المساعدة في الأعمال الإدارية في المكتب الرئيس لمؤسسة Smith Family.





ا لطريقة الخامسة: المساهمة بتقليل أي أثر ضار بالبيئة





فإذا رغبتم بتوزيع الهدايا في الأعياد، فإن منظمة السلام الأخضر Greenpeace تقترح بعمل خطوات بسيطة لتخفيف ضغط الضرر على البيئة، بعدم تغليف الهدايا بالأكياس البلاستيكية، وعدم استخدام الأطباق وأدوات المائدة البلاستيكية.





وتضيف القمامة والتقاط أي مخلفات نجدها على الشاطئ أو أماكن التنزه. ووضعها في الأماكن المخصصة للتخلص منها.



ويضيف: "محيطاتنا تتعرض لضغط هائل من التلوث البلاستيكي، لذا يجب المساعدة بالتخلص وإزالة أي مخلفات نجدها في البيئة."



كما يوجد أيضاً مجموعات المجتمع والتي منها Landcare التي تدير مشاريع محلية لحماية النظم البيئية المحلية.





يقول متحدث باسم Landcare Australia: "إن التبرع لهذه الجمعية يساعد في دعم الأنشطة المجتمعية ومجموعات السكان الأصليين لإعادة التنوع البيولوجي وحماية الموائل".



تحتوي هذه المقالة على عدد قليل من المؤسسات الخيرية والشركات ذات الوعي الاجتماعي في أستراليا.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

