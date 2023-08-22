بماذا حُكم على الممرضة التي قتلت سبعة أطفال حديثي الولادة؟

النقاط الرئيسية: ستقضي الممرضة لوسي ليتبي بقية حياتها خلف القضبان

تلقت ثلاث نساء فقط في المملكة المتحدة مثل هذه العقوبة من قبل

رفضت ليتبي مغادرة الزنزانة لسماع الحكم الصادر بحقها

ستقضي الممرضة لوسي ليتبي بقية حياتها خلف القضبان لقتلها سبعة أطفال حديثي الولادة بعد أن حكم القاضي بأنه لا ينبغي أبدًا إطلاق سراح قاتلة الأطفال المتسلسلة صاحبة أكبر عدد من الضحايا في المملكة المتحدة في العصر الحديث.





قتلت ليتبي، البالغة من العمر 33 عامًا، سبعة أطفال في وحدة حديثي الولادة بمستشفى كونتيسة أوف تشيستر في شمال إنجلترا على مدى 13 شهرًا اعتبارًا من عام 2015، وحقنت الأطفال بالأنسولين أو الهواء، أو أطعمتهم الحليب بالقوة.





وقال القاضي، جيمس غوس، الذي حكم عليها بالسجن مدى الحياة دون أي احتمال للإفراج عنها: «كانت هذه عملية قتل قاسية ومتعمدة شملت أصغر الأطفال وأكثرهم ضعفًا».





من الجدير بالذكر أن عقوبة السجن مدى الحياة نادرة جدًا، وقد تلقت ثلاث نساء فقط في المملكة المتحدة مثل هذه العقوبة من قبل، بما في ذلك القاتلات المتسلسلات ميرا هيندلي وروزماري ويست.



ظهرت تصرفات Letby عندما أصبح كبار الأطباء قلقين بشأن عدد الوفيات غير المبررة والانهيارات في وحدة الأطفال حديثي الولادة. Source: AAP / Cheshire Constabulary لم تجد الشرطة أي دافع لجرائمها وقال جوس إن ليتبي هي الوحيدة التي تعرف أسباب أفعالها.





وقد رفضت ليتبي مغادرة الزنزانة لسماع الحكم الصادر بحقها، مما أدى إلى المطالبة بضرورة إجبار المجرمين على سماع تأثير أفعالهم على ضحاياهم أو أسرهم.



Lucy Letby, a former nurse at Countess of Cheshire Hospital, was convicted of murdering seven babies, and attempting to murder six more, in the hospital's neonatal ward between 2015 and 2016. Source: Getty / Christopher Furlong إن الجرائم المروعة التي ارتكبتها ليتبي، التي كانت في العشرينات من عمرها عندما نفذت موجة القتل في مكان عملها، قد روعت المملكة المتحدة ودمرت حياة عائلات الضحايا وتسببت في أضرار دائمة لزملائها.





وقد أُدينت ليتبي الأسبوع الماضي بسبع تهم بالقتل وسبع بالشروع في القتل بعد محاكمة استمرت 10 أشهر في محكمة مانشستر كراون.



