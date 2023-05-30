قوائم انتظار خدمات رعاية الأطفال الطويلة تؤخر عودة الآباء إلى العمل في أستراليا

النقاط الرئيسية العديد من الأسر الأسترالية تكافح لتأمين خدمات رعاية الأطفال في البلاد

تسببت قوائم الانتظار الطويلة في تأخر عودة الآباء إلى العمل

حماية المستهلك تطالب المزيد من الأسر الأسترالية بمشاركة تجاربهم حول رعاية الأطفال مع الجهات المعنية

أعلنت لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية أن عددًا كبيرًا من العائلات تكافح بسبب الرسوم الباهظة لخدمات رعاية الأطفال.





يأتي ذلك الإعلان قبل إصدار تقرير مؤقت عن حالة قطاع رعاية الأطفال في البلاد.



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ودعت اللجنة المزيد من الآباء إلى مشاركة تجربتهم في رعاية الأطفال مع الهيئات المعنية، قبل إغلاق باب التقديم يوم الأحد.





وأشارت جينا كاس جوتليب رئيسة اللجنة إلى أن أكثر من 2000 أسرة قد شاركت بالفعل في التقرير وتظهر البيانات الأولية حالات مشابهة بين عدد من الأسر.





وقالت جوتليب: "إن الردود على هذا الاستطلاع حتى الآن تخلق صورة واضحة للقضايا التي تكافح العائلات من أجلها وتوفر بيانات مهمة لتحليلنا لقطاع رعاية الأطفال وتكاليفه وضغوطه".



Child care costs in Australia Source: SBS ومن بين بعض الاستطلاعات المبكرة، أوضح عدد من الأهالي أنهم اضطروا للانضمام إلى قوائم الانتظار لخدمات رعاية الأطفال قبل أكثر من عام، وفي بعض الحالات قبل ولادة الطفل من الأساس.





وتسبب عدم وجود مكان لرعاية الأطفال في إجبار العديد من الآباء على تأخير عودتهم إلى مكان العمل، أو التسبب في تقليل ساعات عملهم.





وصف المشاركون في الاستطلاع أيضًا بعض قوائم انتظار رعاية الأطفال بأنها "غير منظمة" وقالوا إنهم "يعملون بشكل تعسفي".





كما ذكر الكثيرون أيضًا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على الخدمة من قبل مشغلي رعاية الأطفال عندما طلبوا دعم طفل يعاني من إعاقة ما.





وقالت غوتليب: "نحن نقدر اختلاف تجارب العائلات التي لديها أطفال معاقون، وعلى الرغم من أن أهمية عدم التعميم، إلا أنها رؤية أولية مهمة من استطلاع الآباء والأوصياء على الأطفال".



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وأوضحت جورجي دنت مديرة منظمة الأبوة والأمومة، أن المنظمة تتطلع إلى نتائج المسح في وقت لاحق من هذا العام، لكنها أشارت إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاح الطموح.





وقالت لـوكالة AAP الصحفية: "نتائج الدراسة الاستقصائية المؤقتة التي تفيد بأن الآباء والأوصياء قلقون بشأن قوائم الانتظار الطويلة لرعاية الأطفال وزيادة الرسوم تظهر بوضوح الحاجة إلى نظام يشمل المزيد من الفئات ويسهل الوصول إليه وعالي الجودة".



Source: SBS "تحتاج أستراليا إلى نظام للتعلم المبكر حيث يحصل كل طفل على تعليم ورعاية في مرحلة الطفولة المبكرة بتكلفة معقولة وجيدة".





هذا وقد أعلن جيم تشالمرز وزير الخزانة عن فتح تحقيق في حالة قطاع رعاية الأطفال في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.





ومن المقرر الانتهاء من التقرير النهائي بحلول نهاية العام، مع استشارة العائلات ومقدمي الخدمات والجهات المعنية خلال فترة الدراسة.



