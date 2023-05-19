"يتعافون.. ولكن": تعرفوا على حالة الأطفال ضحايا حادث الحافلة المدرسية في ملبورن

النقاط الرئيسية: تواصل الشرطة التحقيق في سبب حادث يوم الثلاثاء بعد اصطدام حافلة تقل 46 طفلاً من مدرسة Exford الابتدائية بشاحنة في Eynesbury

تم إطلاق سراح سائق الشاحنة جيمي جليسون بكفالة بعد مثوله أمام محكمة ملبورن الابتدائية مساء الأربعاء فيما يخص أربع تهم

بموجب القانون في فيكتوريا لا يُطلب من الحافلات أن يكون لديها أحزمة أمان

لا يزال سبعة أطفال في حالة مستقرة بعد خضوعهم لعمليات جراحية طارئة في أعقاب حادث حافلة مدرسية في غرب ملبورن.





تم مراقبة المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا عن كثب صباح الجمعة في Royal Children’s Hospital و Sunshine Hospital بعد أن أجرى الأطباء عددًا من عمليات البتر الكاملة والجزئية.





تواصل الشرطة التحقيق في سبب حادث يوم الثلاثاء بعد اصطدام حافلة تقل 46 طفلاً من مدرسة Exford الابتدائية بشاحنة في Eynesbury مما أسفر عن إصابة العديد من الأطفال بجروح خطيرة.





تم إطلاق سراح سائق الشاحنة جيمي جليسون بكفالة بعد مثوله أمام محكمة ملبورن الابتدائية مساء الأربعاء فيما يخص أربع تهم تتعلق بالقيادة الخطرة مما تسبب في إصابات خطيرة.





كما يجري النظر في توجيه اتهامات أخرى والتحقيق جار.



اقرأ المزيد مأساة انقلاب حافلة في ملبورن ضحيتها تسعة أطفال: صراع مع الموت وبتر أعضاء

قال رئيس الوزراء دانييل أندروز يوم الخميس إن الحكومة قد تدرس فرض أحزمة أمان على الحافلات.





وقال "من المهم حقًا أن نثبت ما حدث ثم نتعلم منه. نحن مدينون بذلك لكل من تعرض لأذى في هذا الأمر".





بموجب القانون في فيكتوريا لا يُطلب من الحافلات أن يكون لديها أحزمة أمان ما لم يكن هناك مقعد مواجه للزجاج الأمامي مباشرة.





ولكن يجب ارتداؤها إذا كانت متوفرة بما في ذلك في الحافلات المدرسية.





وقد تم جمع التبرعات لمساعدة العائلات المنكوبة والأطفال المصابين.





جمعت إحدى صفحات GoFundMe أكثر من 20 ألف دولار في 24 ساعة وهناك المزيد من جهود جمع التبرعات جارية.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



