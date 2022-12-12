مزاعم أن الصين لديها مركزان سريان للشرطة في أستراليا. ما الذي نعرفه عن ذلك؟

النقاط الرئيسية: يشير التقرير الجديد إلى أن سلطة شرطة ونتشو في الصين قد أنشأت مركزًا لخدمة الشرطة في سيدني

حدد تقرير سبتمبر الصادر عن Safeguard Defenders ثلاثين دولة تم فيها إنشاء مراكز خدمة الشرطة الصينية

تم استدعاء سفير الصين لدى كندا عدة مرات للمثول أمام وزير في الحكومة للإجابة على أسئلة حول تلك المزاعم

يزعم تقرير جديد أنه تم إنشاء «مركزين للشرطة» الصينية السرية على الأقل داخل أستراليا.





ذكرت منظمة Safeguard Defenders، وهي مجموعة دولية غير حكومية تعمل على تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية، في وقت سابق من هذا العام أن مراكز الشرطة الصينية قد أنشئت في جميع أنحاء العالم.





وقالت إنه في حين تم إنشاء المراكز في المقام الأول للقيام بسلسلة من المهام الإدارية على ما يبدو لمساعدة الصينيين في الخارج تعاونت بعض المراكز مع الشرطة الصينية من أجل «مضايقة وتهديد وترهيب وإجبار أشخاص مستهدفين على العودة إلى الصين للتعرض لمحاكمات».





يتضمن تقرير المتابعة، الذي صدر في 5 ديسمبر، أستراليا كواحدة من الدول التي أنشئت فيها مراكز الشرطة الصينية.



كما كشفت ABC في أكتوبر أن إحدى نقاط الاتصال هذه في سيدني.





يشير التقرير الجديد إلى أن سلطة شرطة ونتشو في الصين قد أنشأت مركزًا لخدمة الشرطة في سيدني ولكن أيضًا أن سلطة شرطة نانتونغ قد أنشئت في مكان ما داخل أستراليا ولكن لم يتم تأكيد الموقع.



While these stations are understood to be established by individual Chinese counties, those behind the report say there is evidence they are being influenced by the Chinese government's policies. Source: AAP / Koki Kataoka/AP

أين توجد الشرطة الصينية في الخارج؟

حدد تقرير سبتمبر الصادر عن Safeguard Defenders ثلاثين دولة تم فيها إنشاء مراكز خدمة الشرطة الصينية.





وشملت هذه البلدان كندا والولايات المتحدة وهولندا.





وقد تم استدعاء سفير الصين لدى كندا عدة مرات للمثول أمام وزير في الحكومة للإجابة على أسئلة حول تلك المزاعم، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة العامة الكندية سي بي سي.





وقد حدد تحقيق المتابعة في ديسمبر/كانون الأول الآن المزيد من مراكز خدمة الشرطة، حيث أدرج 102 منها في 53 دولة، بما في ذلك دول في أوروبا وأمريكا الوسطى والجنوبية وآسيا وأفريقيا.



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قالت السلطات الصينية سابقًا إن هناك مراكز خارج الصين يديرها متطوعون محليون وليس ضباط شرطة صينيون تهدف إلى مساعدة المواطنين الصينيين على تجديد الوثائق وتقديم خدمات أخرى تعطلت بسبب جائحة COVID-19.





اتصلت SBS News بمكتب سفير الصين في أستراليا يوم الأحد للتعليق ولكنها لم تتلق ردًا بعد.





كما طرحت SBS News أسئلة على الشرطة الفيدرالية الأسترالية، التي لم تشر مباشرة إلى تقارير Safeguard Defenders، لكنها قالت إنها «على علم بتقارير وسائل الإعلام المتعلقة بهذه الأمور» ولكنها لن تعلق أكثر.





وتناول نائب مفوض التحقيقات في الشرطة الفيدرالية كيرشو الأمر في جلسة مجلس الشيوخ في نوفمبر/تشرين الثاني عندما قال إنه لا يعتقد أن «نقطة الاتصال» في سيدني نشطة، دون الخوض في مزيد من التفاصيل حول هذا الوجود أو أي وجود آخر للشرطة الصينية داخل أستراليا.



ما هي المخاوف؟

وفقًا لـ Safeguard Defenders، يتم إنشاء مثل هذه المراكز من قبل سلطات الشرطة في المناطق التي توجد بها جاليات صينية كبيرة في الخارج.





وذكر تقرير ديسمبر/كانون الأول أنه على الرغم من أن المراكز لا تدار مباشرة من قبل السلطات المركزية، «بدأت بعض البيانات والسياسات في إظهار توجيهات أوضح من الحكومة المركزية لتشجيع إنشائها وسياساتها».





قالت Safeguard Defenders إنه بينما تم إنشاء المراكز في المقام الأول لإجراء سلسلة من المهام الإدارية على ما يبدو لمساعدة الصينيين في الخارج في مجتمع إقامتهم في الخارج «إلا أنها تخدم أيضًا غرضًا أكثر شرًا وغير قانوني تمامًا».



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وعند إصدار تقرير سبتمبر، قالت المنظمة إن المراكز «تتعقب وتلاحق الأشخاص المستهدفين الذين أشار إليهم مكتب الأمن العام المحلي أو النيابة العامة في الصين».





قالت Safeguard Defenders أيضًا إن الشرطة الصينية «أقنعت» 230 ألفا من الهاربين المزعومين بالعودة إلى الصين «طوعًا» بين أبريل 2021 ويوليو 2022 رغم اعترافها بأنه ليس جميع المستهدفين قد ارتكبوا جرائم.





هذا وينص قانون جديد تم اعتماده مؤخرًا في الصين على تجاوز سلطة القانون الحدود الإقليمية فيما يتعلق بالصينيين والأجانب على مستوى العالم لبعض الجرائم المحددة.





وقالت الباحثة والصحفية فيكي شو، التي أجرت بحثًا مكثفًا حول «إعادة تعليم» الصين لأقلية الأويغور، في وقت سابق لـ SBS News إن الحكومة الصينية وأنصارها قاموا بمضايقتها واستهدافها وتخويفها.





قالت إنها تمت متابعتها منذ انتقالها إلى أستراليا والتحدث عن حقوق الإنسان.





وقالت السيدة شو إن أنصار الحزب الشيوعي الصيني حاولوا إسكات الانتقادات من خلال تخويف المؤسسات من دعوة الصحفيين والباحثين والمحللين الذين لا تتوافق وجهات نظرهم حول الصين مع آراء الحزب.





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