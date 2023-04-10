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مدمرة أمريكية تبحر في بحر الصين الجنوبي وبكين تستعد بمحاكاة "حصار تايوان"

أعلنت البحرية الأميركية أن المدمرة "ميليوس" التي تحمل صواريخ مسيّرة أبحرت في مياه بحر الصين الجنوبي التي تطالب بكين بالسيادة عليها في وقت يجري فيه الجيش الصيني مناورات حول تايوان.

Navy personnel monitor a ship that is sailing in the distance.

Taiwanese Navy personnel monitoring a Chinese Navy missile frigate on Saturday. Source: AAP, EPA / Taiwan Military News Agency

النقاط الرئيسية
  • مدمرة أمريكية تبحر في بحر الصين الجنوبي تحت عنوان حرية الملاحة
  • أجرت بكين مناورات عسكرية لمدة 3 أيام في محيط تايوان تشمل محاكاة غارات على الجزيرة
  • بكين تندد بالتوغل غير القانوني للمدمرة الأمريكية في مياهها الاقليمية
قالت البحرية الأميركية في بيان "احترمت عملية حرية الملاحة هذه، الحقوق والحريات والاستخدام القانوني للبحار" مضيفة أن السفينة مرت بالقرب من جزر سبراتلي.

على بعد 1300 كيلومتر من هذا المكان، تجري مقاتلات وسفن حربية صينية مناورات تستمر ثلاثة أيام في محيط تايوان تشمل محاكاة غارات على الجزيرة.

وأتت المناورات إثر لقاء جمع الأسبوع الماضي في كاليفورنيا رئيسة تايوان تساي إنغ-وين برئيس مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي.
Television footage of soldiers loading missiles onto vehicles.
Soldiers loading missiles onto vehicles during a military drill at an unspecified location in China. Source: AAP, AP / AP
وتثير هذه المناورات تنديد تايبيه ودعوات إلى التهدئة من جانب واشنطن التي قالت إنها "تراقب تصرفات بكين عن كثب".

وقالت بكين إن مقاتلات صينية تحمل "ذخيرة حيّة" أجرت "محاكاة لضربات" قرب تايوان وأن حاملة الطائرات الصينية "شاندوغ" تشارك في المناورات التي دخلت يومها الثالث.

وأوضحت الصين أيضا أن المناورات تشمل محاكاة "ضرب طوق" على تايوان.
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ومن جانبها، نددت الصين "بتوغل" مدمرة أميركية في قطاع في بحر الصين الجنوبي تطالب به بكين، بعد اعلان البحرية الأميركية أن السفينة "ميليوس" أجرت عملية تندرج في إطار "حرية الملاحة".

وقال تيان جونلي الناطق باسم القيادة الجنوبية في الجيش الصيني في بيان إن "المدمرة قاذفة الصواريخ ميليوس توغلت بشكل غير قانوني في المياه المحاذية لشعاب ميجي في جزر نانشا الصينية من دون موافقة الحكومة الصينية" مضيفا أن سلاح الطيران الصيني "تابع السفينة وراقبها".
A man and a woman standing at lecterns in front of microphones.
Taiwan's President Tsai Ing-wen (left) recently travelled to the US where she met with House Speaker Kevin McCarthy (right). Source: AAP, AP / Ringo H.W. Chiu
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نشر في: 10/04/2023 4:19pm
By AFP - SBS
تقديم: Ramy Aly
المصدر: AFP
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