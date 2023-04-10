لفتة طيبة: عائلة مسيحية من سيدني تقيم إفطارا رمضانيا لعائلة مسلمة خلال عطلة الفصح

في لفتة إنسانية تعبر عن التضامن، استضافت عائلة مسيحية في جنوب غرب سيدني أصدقائها المسلمين لعشاء عيد الفصح الأحد، وهي الوجبة التي تعتبر أيضًا وجبة إفطار رمضاني للأسرة المسلمة الصائمة.

In a display of solidarity, a Christian family in southwest Sydney hosted their Muslim friends for Easter Sunday dinner.

In a display of solidarity, a Christian family in southwest Sydney hosted their Muslim friends for Easter Sunday dinner. Source: SBS / Afnan Malik

النقاط الرئيسية
  • لفتة طيبة تجمع أسرتين مسيحية ومسلمة في إفطار رمضاني خلال عيد الفصح
  • تدعم تلك التجمعات المشتركة روح المحبة والتضامن بين الأشخاص من مختلف الأديان
  • فرصة للتعرف على عادات وتقاليد مختلفة تقرب الناس من بعضها البعض
كسر أحد عيد الفصح هذا العام التقاليد المتبعة لعائلة "صديق بول" حيث دعوا أصدقائهم المسلمين لتقاسم مائدة العشاء.

قام بول وهو مسيحي من أصول باكستانية من ضاحية كامبلتاون في جنوب شرق سيدني بدعوة أصدقائه المسلمين خلال شهر رمضان للاحتفال باليوم سوية.
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يعتقد بول أنه في "عالم من الصراع والانقسام"، فإن مثل هذه المناسبات الجماعية مهمة لتعزيز الانسجام بين الأشخاص من ذوي المعتقدات الدينية المختلفة.

يقول بول: "من خلال مد يد الصداقة والضيافة لإخواننا من مختلف الأديان، يمكننا كسر حواجز سوء التفاهم وانعدام الثقة، وبناء عالم أكثر سلامًا وتناغمًا وعدلاً".
Mr Paul's guests felt heartened to see different faiths coming together in a spirit of mutual respect.
Mr Paul's guests felt heartened to see different faiths coming together in a spirit of mutual respect. Source: SBS / Afnan Malik

كسر الحواجز

يعتقد بول أن هناك عددًا من القواسم المشتركة بين المسلمين والمسيحيين التي يمكن أن تساعد في جمع شملهم.

يقول: "كلانا يؤمن بإله واحد، وكلانا نعتز بالأسرة والمجتمع، وكلانا يسعى لعيش حياتنا برحمة ونزاهة. وهذه القيم المشتركة هي التي يمكن أن تجمعنا معًا وتساعد على تعزيز التناغم بين مجتمعاتنا".
The guests enjoyed the traditional iftar served at Mr. Paul's place.
The guests enjoyed the traditional iftar served at Mr. Paul's place. Source: SBS / Afnan Malik
ومن ناحيته، أعرب جعفر علي وهو الصديق المقرب لبول لمدة عشر سنوات، عن تقديره للجهود المبذولة لاحترام التقاليد والعادات المختلفة.

"إنه يظهر الاحترام لتقاليدنا ويقوي أواصر الصداقة بين مجتمعاتنا. أنا ممتن لوجود أصدقاء رائعين مثل بول يفهمون ويقدرون ثقافتنا وديننا".

 أرضية مشتركة

قامت فوزية زوجة بول بمساعدة بناتهم بتحضير وجبة العشاء للحاضرين.

تم تزيين مائدة العشاء بمجموعة من الأطعمة التقليدية، من التمور إلى السمبوسك، على أمل جعل ضيوفهم يشعرون وكأنهم يتناولون إفطارًا تقليديًا.

بذلت زوجة بول جهدًا للحصول على عناصر الإفطار التقليدية من لاكيمبا، إحدى ضواحي سيدني المشهورة بأسواقها الرمضانية.
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وقالت فوزية "كنت أرغب في التأكد من أن العشاء احتوى على جميع عناصر الإفطار التقليدية خلال شهر رمضان. كان من المهم بالنسبة لي تحضير العشاء بأسلوب تقليدي حتى يشعر أصدقاؤنا المسلمون بأنهم في بيتهم".

قبل الإفطار، ألقى بول كلمة قصيرة حول الانسجام الديني وشكر ضيوفه على قبولهم عرضه بالجلوس ومشاركة الطعام معًا.

يقول بول: "قد نتبع ديانات مختلفة، لكننا نحتفل بإنسانية مشتركة اليوم. أتمنى أن تستمر قيمنا المشتركة المتمثلة في التعاطف والاحترام في تقريبنا من بعضنا البعض".
The dinner table was adorned with an array of traditional foods.
The dinner table was adorned with an array of traditional foods. Source: SBS / Afnan Malik

وجبة توّحد الكل

شعر ضيوف بول بالامتنان لرؤية الأديان المختلفة تتجمع بروح الاحترام المتبادل، وأفادوا بأن المناسبة توفر لهم الفرصة للتعرف على عادات وتقاليد بعضهم البعض.

وعلق ساجد وهو أحد المدعوين:” تعتبر فكرة بول عن دمج الأحداث الدينية معًا مثالًا قويًا على كيف يمكننا أن نجتمع معًا كمجتمع للاحتفال بإنسانيتنا المشتركة.
Mr Paul's daughter-in-law, Roha Samson, who recently got married and is awaiting a visa to come to Australia, joined the evening online from Pakistan.
Mr Paul's daughter-in-law, Roha Samson, who recently got married and is awaiting a visa to come to Australia, joined the evening online from Pakistan. Source: SBS / Afnan Malik
انضمت زوجة ابن بول التي تزوجت مؤخرًا وتنتظر الحصول على تأشيرة للمجيء إلى أستراليا، إلى المناسبة عبر الإنترنت من باكستان.

تأثرت بهذه الإيماءة وأعربت عن رغبتها في استضافة حدث مماثل في يوم من الأيام.

تقول الزوجة: "على الرغم من أنني بعيدة جدًا في باكستان، إلا أن الانضمام إلى وجبة الإفطار عبر الإنترنت جعلني أشعر وكأنني كنت هناك مع عائلتي وأصدقائي في أستراليا. لا أطيق الانتظار للمجيء إلى هنا واستضافة مثل هذه المناسبات بمنزلي".

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نشر في: 10/04/2023 1:23pm
By Afnan Malik
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS
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