مخاوف بشأن «المخاطر غير الضرورية والتكلفة الهائلة» لمهمة إنقاذ العائلات الأسترالية لمقاتلي داعش في سوريا

النقاط الرئيسية: وضعت حكومة حزب العمال خطة لإعادة 16 امرأة و 42 طفلاً وعائلات أعضاء تنظيم داعش

بعثة سرية تابعة لـ ASIO في سوريا مهدت الطريق لإعادة العائلات إلى أستراليا

ظلت العائلات محتجزة لمدة ثلاث سنوات ونصف بعد سقوط تنظيم داعش في آذار/مارس 2019

أبدى حزب الأحرار معارضته لإعادة عشرات النساء والأطفال الأستراليين من معسكرات الاعتقال في سوريا.





يأتي ذلك في الوقت الذي وضعت فيه حكومة حزب العمال خطة لإعادة 16 امرأة و42 طفلاً وعائلات من أعضاء تنظيم داعش الذين تم احتجازهم في معسكر اعتقال الروج وحول في شمال شرق سوريا بالقرب من الحدود العراقية.





وكشفت صحيفة The Australian يوم الاثنين أن بعثة سرية تابعة لـ ASIO في سوريا مهدت الطريق لإعادة العائلات إلى أستراليا.



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ظلت العائلات محتجزة لمدة ثلاث سنوات ونصف بعد سقوط داعش في آذار/مارس 2019. وتقول بعض النساء إنهن تعرضن للخداع أو الإكراه للانتقال إلى سوريا ضد إرادتهن من قبل أزواجهن الذين لقوا حتفهم في المعارك.





وقال متحدث باسم وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل إن أي قرار بشأن الإعادة إلى الوطن يستند إلى مشورة الأمن القومي.





وقال المتحدث في بيان لـ SBS News «نظرًا للطبيعة الحساسة للأمور المعنية لن يكون من المناسب التعليق أكثر».





وقالت المتحدثة باسم الشؤون الداخلية في المعارضة كارين أندروز إنها لم توافق على مثل هذه المهمة عندما كانت الوزيرة المختصة في الحكومة بسبب المخاوف بشأن التطرف والمخاطر التي يتعرض لها المسؤولون الأستراليون الذين تم إرسالهم إلى سوريا.





وقالت لشبكة ABC: «كانت هناك دائمًا وجهة نظر قوية جدًا بأن النساء على وجه الخصوص ذهبن إلى هناك عن طريق الاختيار... وكن متواطئات بشكل عام في الدور الذي كان من المتوقع أن يلعبنه... لدعم داعش والمقاتلين الأجانب».





وقالت أندروز إن إعادتهن «تشكل خطرًا غير ضروري وتكلفة هائلة».





أضافت، «لم أر شيئًا يغير وجهة نظري.»





وقالت النائبة العمالية الفيدرالية تانيا بليبرسيك إنه من المهم أن تتلقى النساء والأطفال الدعم النفسي عند وصولهم.





وقالت لشبكة Seven: «لدينا حوالي 40 طفلاً أستراليًا يعيشون في واحدة من أخطر الأماكن على وجه الأرض في مخيم للاجئين».





«بعض الأمهات تم اصطحابهن وتزويجهن لمقاتلي داعش. تم خداع بعضهن وأُجبر بعضهن على الذهاب إلى هناك».





وقال وزير العمل إنه سيكون هناك توقعات بأن تراقب المنظمات الأمنية العائدين وتبقى على تواصل معهم.



Al-Hol is the larger of two Kurdish-run displacement camps for relatives of IS members in Syria's northeast, where some Australian women and children are held. Source: Getty / AFP / Delil Souleiman وتأتي خطة الإعادة التي وضعتها الحكومة بعد أن قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان فيونوالا ني أولان إن الحكومة لديها «التزام دولي لا لبس فيه» بإعادة هؤلاء النساء والأطفال إلى ديارهم.





وقالت أولان لـ SBS News في حزيران/يونيو وبعد شهر واحد فقط من فوز حزب العمال في الانتخابات الفيدرالية لعام 2022: «يتعين على هذه الحكومة الجديدة أن تأخذ هذه الالتزامات على محمل الجد وأن تلتزم وتستجيب بسرعة لفرصة إعادتهم إلى الوطن في أسرع وقت ممكن».





وقال المتحدث باسم الهجرة في المعارضة دان تيهان إنه يبدو أن الوضع الأمني قد تغير بما يسمح بعودة المعتقلين إلى الوطن.





ولكنه قال لشبكة سكاي نيوز: «إذا خرقوا القانون نعم يجب توجيه الاتهام إليهم».





وقالت أندروز إنها تتوقع توجيه الاتهام إلى البعض وسجنهم عند عودتهم إلى أستراليا.





وتساءلت السناتور المستقلة جاكي لامبي عن سبب نشر التقرير في الصحيفة قبل اكتمال المهمة.





وفي عام 2019، قلل وزير الشؤون الداخلية آنذاك بيتر داتون فيما هو حالياً زعيم المعارضة الفيدرالية من احتمال إعادة هؤلاء إلى الوطن، قائلاً إن بعض النساء لديهن القدرة على «العودة إلى هنا والتسبب في وقوع حوادث تسبب إصابات جماعية».





وقال لراديو 2GB في تشرين الأول/أكتوبر 2019: «لقد ذهبن عن طيب خاطر أو أنهن متشددات مثل بعض الإرهابيين الذكور الذين رأوهم في سوريا والعراق».





وقد قال كمال دبوسي التي تحتجز ابنته مريم وثلاثة من أحفاده في أحد معسكرات الإعتقال إنه من المهم أن يعرف الآباء أن أطفالهم في أمان.





"لم يتم إخطارنا من قبل الحكومة الأسترالية بأنها تخطط لإعادة النساء والأطفال، ولكن سيكون ذلك احتمالًا مثيرًا للغاية."





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