المستهلكون الأستراليون يشهدون أكثر الشهور تشاؤما منذ عام 1990

ظل مؤشر المقياس الأسبوعي لثقة المستهلك من ANZ ومؤسسة Roy Morgan عالقًا عند مستويات منخفضة، وفي شهر مايو/أيار ظهر أسوأ متوسط شهري منذ كانون الأول/ديسمبر 1990.





وانخفض المؤشر الأسبوعي 1.1 نقطة إلى 76.2 ليتراجع بمقدار 4.3 نقطة في "الظروف المالية الحالية".





في حين أن القراءة الأسبوعية لم تكن منخفضة كما كانت في موجة إغلاقات كورونا في أوائل عام 2020 إلا أنها كانت خامس أسوأ نتيجة منذ تلك الفترة.





وقالت أديلايد تيمبريل، كبيرة الاقتصاديين في ANZ، إن ضغوط تكلفة المعيشة استمرت في التأثير على الأسر.





"أولئك الذين يسددون قروض منازلهم لا يزال لديهم متوسط ثقة أقل بكثير من المستأجرين والمالكين، على الرغم من ارتفاع أسعار المساكن منذ منتصف فبراير/شباط".



على الرغم من التشاؤم، فإن معظم العمال الذين يريدون وظائف يعملون ويحصلون على الساعات التي يريدونها.





إذ أظهر تحليل جديد لبيانات سوق العمل الرسمية أن عدد النساء اللواتي يعملن بدوام كامل أكثر من أي وقت مضى.





ووجد البحث أن إجمالي عمالة النساء ارتفع إلى 193,400 منذ أيار/مايو 2022، ومعظمهن يعملن بدوام كامل وليس بدوام جزئي.





وقد شغلت حوالي 4,300 امرأة وظائف بدوام جزئي منذ أيار/مايو 2022، في حين التحقت 189,100 امرأة بوظائف بدوام كامل.





ووجد تحليل الحكومة الفيدرالية لبيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي أن هذا كان اتجاها ثابتا عند كلا الجنسين، حيث تشكل الوظائف بدوام كامل 85 بالمئة من إجمالي نمو الوظائف.





ومع ذلك، شكلت النساء غالبية الزيادة في أعداد العمالة بدوام كامل.





وقال وزير العمل توني بيرك إن الحكومة تدعم النساء في سوق العمل بعدة طرق، بما في ذلك دعم وتمويل زيادة كبيرة في الأجور لقطاع رعاية المسنين الذي تهيمن عليه النساء إلى حد بعيد.





"نريد أن تكون كل امرأة أسترالية قادرة على العمل وتحقيق كامل تطلعاتها".



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