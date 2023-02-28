السلطات الصحية تسحب أدوية من السوق "خوفاً من مخاطر على الصحة"

اصدرت السلطات الصحية الاستراليا امرا بسحب أدوية السعال التي تحتوي على مادة الفولكودين ( pholcodine) من الصيدليات وسط مخاوف تتعلق بالسلامة.





ويرجع هذا القرار إلى زيادة خطر حدوث تفاعل عند اخذ الادوية المحتوية على الفولكودين مع الأدوية المستخدمة للتخدير العام.





ويدخل الفولكودين في مجموعة واسعة من المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية، بما في ذلك الشراب والادوية الاخرى، التي تعالج السعال الجاف وأعراض البرد والإنفلونزا.





وأمرت إدارة السلع العلاجية بسحب 55 من المنتجات بعد التحقيق في الادوية التي تحتوي على المادة ، وهو تحقيق حثت على اجرئه وكالة الأدوية الأوروبية .





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