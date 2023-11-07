هل يسبب الشامبو الجاف السرطان؟ خبيرة توضح

أثار مختبر Valisure المستقل في الولايات المتحدة، ضجة عقب تقرير أصدره في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، يدعي أن بعض أنواع الشامبو الجاف تحتوي على مواد كيميائية مسرطنة.





وأظهرت النتائج أم منتجًا من كل سبعة منتجات فحصها المختبر تحتوي "مستويات عالية" من البنزين وهي مادة مسرطنة.





وتعتبر العلامة التجارية Batiste”" هي العلامة التجارية الأولى التي تروج لهذا النوع من الشامبو الجاف في أستراليا. فيما تُباع ثلاث علب منه كل ثانية في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقارير نيوز كورب.



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وإثر هذه التقارير، احتج المستهلكون على الشركة المنتجة، فيما أعلنت أنها قامت بتسوية الأمر مع عملائها بدفعها مبلغ 3.8 مليون دولار، في شهر آب/ أغسطس بإعادة أموال الزبائن الذين اشتروا هذه المنتجات.





والشامبو الجاف، هو منتج يتم رشه على الشعر ويعمل على امتصاص الأوساخ والزيوت، حيث يُبقي الشعر نظيفًا لفترة أطول قبل غسله مرة أخرى، وهو ما يناسب بعض الأشخاص الذين لا يجدون وقتًا كافيًا لغسل شعرهم.





وقد تم انتاج أول دفعة تجارية من هذا الشامبو في أربعينيات القرن الماضي.



"Woman washing her hair with shampoo, rear view.Similar images preview:" Credit: RuslanDashinsky/Getty Images هذا وقد سحبت شركات شامبو كبرى مثل "يونيليفر" و"بروكتر آند جامبل" منتجاتها من هذا النوع بعد اكتشاف مادة البنزين في الشامبو الجاف الخاص بها، والتي تعتبر مادة كيميائية، حيث تتواجد أيضًا في البنزين ودخان السجائر والنفط الخام، ويعرف أنها قد تزيد من خطر الإصابة بسرطانات الدم.





في أستراليا، لا تُخضع إدارة السلع العلاجية (TGA) مستحضرات التجميل للمراقبة، إلا أنها تُقيد وجود مستويات البنزين في واقيات الشمس إلى جزأين في المليون.





وأظهرت نتائج فحص مختبرValisure أن بعض أنواع الشامبو الجاف قد تجاوزت المستوى المقبول بعشرة أضعاف.



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فيما أوضحت ميشيل وونغ كيميائية مستحضرات التجميل في سيدني Lab Muffin Beauty Science، أن المخاطر الصحية للشامبو الجاف الواردة في التقري مبالغ فيها، فمادة البنزين موجودة في كل مكان، والنسب الموجودة في هذه المنتجات تعتبر أجزاء منخفضة لكل مليون … وهو ما يتعرض له الشخص العادي من ملوثات تُستنشق في هواء المدينة في نصف يوم.



وأوضحت، أنه لا يتم إضافة البنزين عمدًا إلى الشامبو الجاف. بينما يتم استخدامه في عملية تصنيع المكونات الأخرى مثل الوقود الدافع (الغاز الذي يساعد على رش الشامبو) أو المذيب، ولكنه قد يؤدي في النهاية إلى تلويث المنتج الفعلي.









وأضافت وونغ، أن معظم حالات السرطان المرتبطة بالبنزين جاءت من أشخاص يعملون في الصناعات التي تستخدم كميات كبيرة من هذه المادة الكيميائية، وليس الكميات الضئيلة الموجودة في مستحضرات التجميل.



Credit: Advanced Natural



ولتحاشي أضراره تنصح مستخدمي المنتج، باستخدامه في الهواء الطلق، أو في مكان ذي تهوية جيدة، كحال أي مادة كيميائية لا يحبذ استنشاقها بشكل عام.





الشكوك تحيط بالمختبر المستقل





والشامبو الجاف ليس المنتج الوحيد الذي قام بفحصه مختبر Valisure، إذ لفت المختبر الانتباه إلى البنزين الموجود في منتجات أخرى كمعقم اليدين، وواقي الشمس، ومزيل العرق.





وأوضحت وونغ: "أن هذا المختبر له أسبقيات بإصدار تقارير مبالغ بها بتقدير كمية الملوثات الموجودة في المنتجات".



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وقد أثارت الهيئة التنظيمية الأمريكية، إدارة الغذاء والدواء (FDA)، مخاوف بشأن الأساليب العلمية المعملية المتبعة في هذا المختبر موضحة أنه قد أخفق بتقديم أي دليل أو تقرير يفيد بسلامة إجراءاته أو التحقق من المنتجات للتأكد أن كانت صالحة للاستخدام".







أيضًا ورقة بحثية تمت مراجعتها الهيئة التنظيمية الأمريكية أظهرت أن شركة Valisure استخدمت طريقة فحص بها بعض الإجراءات غير الصحيحة "أدت إلى المبالغة"، بعد أن وجد المختبر مادة مسرطنة في عقار الميتفورمين لمرض السكري.





وأوضحت وونغ، أن المستهلكين غالبًا ما يتم تضليلهم من بعض كتاب المحتوى عبر الإنترنت بنشر معلومات مضللة حول أخطار منتجات التجميل، وهي استراتيجية تستخدم للتفاعل فقط عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبة بضرورة البحث والتقصي قبل الحكم على أي منتج.









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