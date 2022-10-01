أستراليا تعلن نهاية قواعد عزل كوفيد والإجازات المدفوعة.. إليك ما تحتاج إلى معرفته

النقاط الرئيسية أعلن رئس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن نهاية فترة العزل الإلزامية للمصابين بكوفيد-19

هذا يعني إنهاء مدفوعات الإجازات للعمال المتضررين

ستدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من 14 تشرين الأول أكتوبر الحالي

تم إلغاء فترات العزل الإلزامية لكوفيد-19، بعد قرار من مجلس الوزراء الوطني بعد اجتماع يوم الجمعة في مبنى البرلمان. إذ اتفق رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وزعماء الولايات والمقاطعات على أن الأشخاص المصابين بـ COVID-19 لن يخضعوا بعد الآن لأمر البقاء في المنزل لمدة خمسة أيام.





وستدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من 14 تشرين الأول أكتوبر الحالي.



Prime Minister Anthony Albanese (right) has defended the decision to end pandemic leave payments. ومع ذلك ، ستظل فترة العزل سارية على الموظفين في الأماكن المعرضة للخطر مثل العاملين في المستشفيات وأولئك في رعاية المسنين.





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قرار التخلص من فترة العزل الإلزامي سيعني أيضًا إنهاء مدفوعات الإجازات الجائحة للعمال المتضررين ، مع انتهاء المدفوعات أيضًا اعتبارًا من 14 أكتوبر.





سيتم تقسيم المدفوعات المتبقية للعاملين في البيئات المعرضة للخطر بنسبة 50-50 بين الكومنولث والولايات والمقاطعات.





وقال ألبانيزي إن الإجراءات ستكون متناسبة وستستهدف الفئات الأكثر ضعفا.



وقال للصحفيين في كانبرا "نريد سياسة تعزز المرونة وبناء القدرات وتقلل من الاعتماد على التدخل الحكومي".





واضاف "لقد كان قرارا بالاجماع من قبل مجلس الوزراء الوطني اليوم وحظي بتأييد جميع رؤساء حكومات الولايات وكبار الوزراء".





وقال كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا ، بول كيلي ، إنه في حين أن أعداد الحالات كانت منخفضة ومتطلبات العزلة آخذة في التراجع ، فإن الوباء لم ينته بعد.





ومع ذلك ، قال إن مرحلة الاستجابة الطارئة للفيروس قد مرت.





وقال "من شبه المؤكد أننا سنرى ذروة للفيروس في المستقبل ، كما رأينا في وقت سابق من هذا العام".





ودافع رئيس الوزراء عن قرار إنهاء مدفوعات إجازات الوباء ، قائلا إن هذا هو الوقت المناسب للتغيير.





وقال إن قادة الولايات والمقاططعات أيدوا القرار.





وقال: "ليس من المستدام أن تدفع الحكومة رواتب الناس إلى الأبد".





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