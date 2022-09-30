تحديثات كوفيد-19: الولايات والأقاليم الأسترالية تنهي العزل الإلزامي في 14 تشرين الأول/ أكتوبر

النقاط الرئيسية البروفيسور بول كيلي يقول إن استجابة أستراليا الطارئة للوباء قد انتهت

حذر البروفيسور ستيف روبسون من أن كوفيد لا ينبغي أن يعامل مثل الأنفلونزا

مدفوعات إجازة الوباء تنتهي في 14 تشرين الأول/ أكتوبر

اعتباراً من 14 أكتوبر، لن يُطلب من الأستراليين الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 الخضوع للعزل.





وتم اتخاذ "القرار بالإجماع" في اجتماع لمجلس الوزراء الوطني برئاسة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يوم الجمعة.





وقال ألبانيزي: "مدفوعات الكوارث الناجمة عن الوباء ستنتهي في هذا التاريخ أيضاً، باستثناء الأشخاص (العمال) في الأماكن شديدة الخطورة، والذين يحتاجون إلى دعم خاص".





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ويُطلب حالياً من الأستراليين الذين لا تظهر عليهم أعراض عزل أنفسهم لمدة خمسة أيام.



وقال كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا، بول كيلي، إن استجابة أستراليا للوباء قد انتهت على الأرجح.





ومع ذلك، حذر من أن الوباء لم ينته وأن موجات مستقبلية غي أستراليا قد تكون مماثلة لتلك التي شوهدت في وقت سابق من هذا العام.





وقال البروفيسور كيلي إن أستراليا لديها معدلات منخفضة من عدوى كوفيد وحالات الدخول للمستشفى ووحدات العناية المركزة، وتفشي رعاية المسنين في الوقت الحالي.





"لدينا أيضاً في الوقت الحالي مناعة هجينة عالية جداً من العدوى السابقة، فضلاً عن معدلات التطعيم المرتفعة وعلى وجه التحديد في المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر أي كبار السن والعاملون في مجال رعاية المسنين، والأشخاص الذين يعانون من الإعاقة".





ورد البروفيسور كيلي على سؤال حول العزل الذاتي الطوعي قائلاً إن الأشخاص يكونون أكثر عرضة للعدوى في أول يومين أو ثلاثة أيام وأكثر عرضة للإصابة بالعدوى أثناء ظهور الأعراض.





وقال: "نحن لا نمنع الأشخاص المصابين بالعدوى من الخروج إلى المجتمع حالياً أو في المستقبل".



وقال رئيس الوزراء ألبانيزي إن الحكومة تغير موقفها بناءً على المشورة والظروف. وقال إن القادة ناقشوا الحاجة إلى مواصلة الحملات لتلقيح الناس.





"سنواصل تقديم الدعم في المجالات عالية الخطورة. سنواصل مراقبة هذه القضايا، وسنجري مناقشة أخرى في كانون الأول/ديسمبر".





وحذر البروفيسور في الجمعية الطبية الأسترالية ستيف روبسون من أنه لا ينبغي معاملة كوفيد مثل الأنفلونزا.





وقال لشبكة ABC، "إذا كنت تعتقد أن الإنفلونزا هي كوفيد، فأنت تعيش في الخيال. كوفيد معدٍ على المدى الطويل. نشهد بالفعل تأثيراً هائلاً لكوفيد على القوى العاملة والمجتمع. لا يحدث ذلك مع الإنفلونزا أو نزلات البرد الطويلة الأمد. إنه خيال".





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