Latest

تحديثات كورونا: لقاح جديد معدل للوقاية من متحورات الأوميكرون الفرعية والسلالات الأصلية للفيروس

إليكم آخر مستجدات الأحداث حول كوفيد-19 في أستراليا لهذا اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر/أيلول 2022.

VICTORIA CORONAVIRUS COVID19

A health care worker administers a COVID-19 vaccine at the BAPS Swaminarayan Mandir in Melbourne. (file) Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • لقاح موديرنا ثنائي المفعول ينتج أجسامًا مضادة أعلى ضد المتحورات الفرعية للأوميكرون
  • يمكن استخدام اللقاح فقط كبديل للجرعات المنشطة الأخرى
  • تشمل الآثار الجانبية الشائعة للقاح الجديد ألم موضع الحقن وصداع
وافقت أستراليا على جرعة معززة ثنائية المفعول من لقاحات موديرنا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

توفر الجرعة الجديدة حماية أفضل ضد السلالة الأصلية والمتحورات الفرعية المتعددة للأوميكرون.

كما قال وزير الصحة مارك بتلر إن أول دفعة من اللقاح وصلت إلى البلاد وتخضع للاختبار.

Advertisement
هذا وسيتم طرح المخزون الجديد بمجرد نفاد المخزون الحالي من لقاح كوفيد-19 الخاص بشركة Moderna.
من ناحيتها، ذكرت المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية للتحصين (ATAGI) إن اللقاح ثنائي المفعول من شركة موديرنا يولد 1.6 إلى 1.9 مرة استجابة أكبر للأجسام المضادة ضد متحورات أوميكرون الفرعية المتعددة، بما في ذلك BA.1 و BA.4 / BA.5، مقارنة باللقاح الأصلي.

وقالت المجموعة في بيان: "كانت أكثر الأعراض الجانبية شيوعًا بعد تلقي الجرعة المعززة الثانية من لقاح Moderna ألم موضع الحقن والتعب والصداع".

وتابعت المجموعة في بيانها "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن سلامة لقاح Moderna ثنائي المفعول تختلف عن لقاحات Moderna mRNA الأخرى."

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مجموعة (ATAGI) على توصيتها الحالية بشأن الجرعات المنشطة.

لا يزال تلقي الجرعات المعززة اختياريًا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 49 عامًا دون وجود عوامل خطر صحية أخرى لديهم.

اما بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، فهم الآن مؤهلون للحصول على جرعة معززة ثانية.

وفي سياق متصل، أعلنت مقاطعة الشمال أن الأشخاص الذين أنهوا فترة العزل الذاتي بعد خمسة أيام، يجب عليهم ارتداء كمامات الوجه لمدة يومين آخرين حال تواجدهم خارج منازلهم.

ابحث عن عيادة اختبار كوفيد-19

سجل نتائج RAT الخاصة بك :

قبل أن تتوجه إلى خارج أستراليا، 
تحقق من أحدث متطلبات السفر والإرشادات.


إليك بعض المساعدة في فهم 
مصطلحات كوفيد-19 بلغتك.


اقرأ جميع معلومات كوفيد-19 بلغتك على 
بوابة SBS Coronavirus.
شارك
نشر في: 13/09/2022 2:36pm
By Ramy Aly
المصدر: SBS

حلقات البودكاست ذات الصلة

تحديثات كورونا: الضيق النفسي يجعلك أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19 طويل المدى

تحديثات كورونا: أندروز يعتذر رسميا لأهالي المتوفين بسبب تأخر سيارات الإسعاف بفيكتوريا خلال فترة الجائحة

تحديثات كورونا: أستراليا توافق على معدات اختبار جديدة تكشف عن الانفلونزا وكوفيد-19 معاً

تحديثات كورونا: أستراليا تسجل 48 حالة وفاة وارتفاعا في الإصابات الجديدة

تحديثات كورونا: إدارة السلع العلاجية توافق على دواء جديد لعلاج كوفيد-19

تحديثات كورونا: غرب أستراليا تصل إلى ذروة جديدة بـ17105 حالة يوميًا

تحديثات كورونا: خبراء يحذرون من عواقب تقليص فترة العزل الصحي وإلغاء إلزامية الكمامات في المواصلات العامة

تحديثات كورونا: 52 حالة وفاة في أستراليا وجنوب أستراليا تفتتح 40 مركزًا للتطعيم في المدارس