تحديثات كورونا: لقاح جديد معدل للوقاية من متحورات الأوميكرون الفرعية والسلالات الأصلية للفيروس

النقاط الرئيسية لقاح موديرنا ثنائي المفعول ينتج أجسامًا مضادة أعلى ضد المتحورات الفرعية للأوميكرون

يمكن استخدام اللقاح فقط كبديل للجرعات المنشطة الأخرى

تشمل الآثار الجانبية الشائعة للقاح الجديد ألم موضع الحقن وصداع

وافقت أستراليا على جرعة معززة ثنائية المفعول من لقاحات موديرنا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.





توفر الجرعة الجديدة حماية أفضل ضد السلالة الأصلية والمتحورات الفرعية المتعددة للأوميكرون.





كما قال وزير الصحة مارك بتلر إن أول دفعة من اللقاح وصلت إلى البلاد وتخضع للاختبار.





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هذا وسيتم طرح المخزون الجديد بمجرد نفاد المخزون الحالي من لقاح كوفيد-19 الخاص بشركة Moderna.



من ناحيتها، ذكرت المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية للتحصين (ATAGI) إن اللقاح ثنائي المفعول من شركة موديرنا يولد 1.6 إلى 1.9 مرة استجابة أكبر للأجسام المضادة ضد متحورات أوميكرون الفرعية المتعددة، بما في ذلك BA.1 و BA.4 / BA.5، مقارنة باللقاح الأصلي.





وقالت المجموعة في بيان: "كانت أكثر الأعراض الجانبية شيوعًا بعد تلقي الجرعة المعززة الثانية من لقاح Moderna ألم موضع الحقن والتعب والصداع".





وتابعت المجموعة في بيانها "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن سلامة لقاح Moderna ثنائي المفعول تختلف عن لقاحات Moderna mRNA الأخرى."





يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مجموعة (ATAGI) على توصيتها الحالية بشأن الجرعات المنشطة.





لا يزال تلقي الجرعات المعززة اختياريًا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 49 عامًا دون وجود عوامل خطر صحية أخرى لديهم.





اما بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، فهم الآن مؤهلون للحصول على جرعة معززة ثانية.





وفي سياق متصل، أعلنت مقاطعة الشمال أن الأشخاص الذين أنهوا فترة العزل الذاتي بعد خمسة أيام، يجب عليهم ارتداء كمامات الوجه لمدة يومين آخرين حال تواجدهم خارج منازلهم.





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