تحديثات كوفيد-19: السلطات في حالة تأهب مع ارتفاع إعداد الإصابات بمتحور سنتوروس

النقاط الرئيسية ستنتهي قريباً صلاحية الملايين من جرعات لقاح نوفافاكس

منظمة الصحة العالمية تعلن عن انخفاض بنسبة 17 في المائة في وفيات كوفيد-19 حول العالم

فيكتوريا تلغي إلزامية الكمامات في وسائل النقل العام

أعلنت NSW Health أنها تراقب عن كثب السلالات الفرعية BA.2 من أوميكرون حيث تشير الأدلة المبكرة إلى أن الإصابات الناجمة عن سلالة BA.2.75 آخذة في الارتفاع في الولاية.





وتظهر أحدث بياناتها أن سلالة BA.2.75 تشكل حوالي 17.5 في المائة، فيما تشكل BA.5 76 في المائة من جميع الحالات المكتشفة من خلال اختبارات الـ PCR.





وارتفع عدد الإصابات بسلالة BA.2.75 خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ولكنه انخفض لجميع المتحورات الفرعية الأخرى.





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وتظهر بعض الدراسات أن BA.2.75 ، الملقب بـ "Centaurus"، أكثر قابلية للانتقال من BA.5 ويمكنه التهرب من المناعة المكتسبة من جميع العلاجات.





وبشكل عام، تشهد الموجة الحالية من سلالتي BA.5 وBA.4 تراجعاً في نيو ساوث ويلز.





وانخفض أيضاً عدد حالات الدخول إلى المستشفى ووحدة العناية المركزة نتيجة الإصابة بكوفيد-19 الأسبوع الماضي.



يأتي ذلك فيما انضمت فيكتوريا إلى ولايات أسترالية أخرى في إلغاء إلزامية الكمامات في وسائل النقل العام.





ولم يعد يُطلب من سكان فيكتوريا ارتداء الكمامات في الحافلات والقطارات وسيارات الأجرة وخدمات النقل والمركبات السياحية اعتباراً من اليوم الخميس الساعة 11:59 مساءً اليوم.





وأظهر بحث جديد أجرته الجامعة الوطنية الأسترالية أن عمليات الإغلاق الأكثر صرامة كان لها تأثير أقوى على الصحة العقلية والرفاهية من الزيادة في أعداد حالات كوفيد-19.





وذكرت صحيفتا Sydney Morning Herald وThe Age أن الملايين من جرعات لقاح نوفوفاكس القائم على البروتين ستنتهي صلاحيتها.





ومن بين 13.3 مليون جرعة لقاح تم تسليمها إلى أستراليا، تم إعطاء 210,000 جرعة فقط حتى الآن.





وظل عدد الإصابات العالمية الجديدة بكوفيد-19 مستقراً. وقالت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأخير إن الوفيات انخفضت بنسبة 17 في المائة للأسبوع المنتهي في 18 أيلول/سبتمبر.





سجلت اليابان والولايات المتحدة وكوريا وروسيا والصين أعلى حالات إصابة أسبوعية بكوفيد على مستوى العالم.





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