تحديثات كورونا: الضيق النفسي يجعلك أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19 طويل المدى

النقاط الرئيسية أستراليا تخسر 100 مليون دولار أسبوعيا بسبب كورونا طويل الأمد

تضاعفت وفيات كوفيد-19 ثلاث مرات في رعاية المسنين هذا العام

دراسة جديدة تظهر أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بكوفيد-19 طويل الأمد

قامت ولاية جنوب أستراليا بتوضيح قواعد جهات الاتصال المخالطة بعد تخفيض فترة العزل الذاتي للحالات الإيجابية لفيروس كورونا من سبعة إلى خمسة أيام في 9 سبتمبر/أيلول.





وذكرت الولاية أن جهات الاتصال المخالطة يجب أن تتبع إرشادات الوقاية بكوفيد-19 لمدة سبعة أيام بعد تاريخ التعرض أو المخالطة لشخص مصاب بالفيروس.





ومن ضمن تلك الارشادات، ارتداء الكمامات في حال الاختلاط مع أشخاص آخرين وإجراء خمس اختبارات سريعة (RAT) على مدار سبعة أيام.





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بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم إخطار أصحاب العمل أو المدارس أو رعاية الأطفال وتجنب الأماكن عالية الخطورة مثل المستشفيات.





جدير بالذكر أنه قد تقوم بعض الولايات والأقاليم الأخرى بتوضيح تلك القواعد أيضًا للسكان المحليين.





هذا وقد أوصت اللجنة الرئيسية لحماية الصحة الأسترالية الأسبوع الماضي بعدم تغيير القواعد المتعلقة بجهات الاتصال المخالطة للحالات الايجابية.



ذكرت صحيفة (Australian Financial Review) أن كوفيد-19 طويل الأمد قد يسبب 100 مليون دولار (68 مليون دولار) في الأسبوع خسائر نسبة إلى حجم الناتج الاقتصادي، والتي قد تصل إلى ما يقرب من 5.2 مليار دولار سنويًا.





وجدت دراسة جديدة نشرت في شبكة (جاما) البحثية أن الأشخاص الذين يعانون من ضائقة نفسية أكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19 طويل الأمد والأمراض ذات الصلة.





يشمل الضيق النفسي حالات الاكتئاب والقلق والتوتر والإجهاد الناجم عن القلق والوحدة.





أظهرت بيانات وزارة الصحة أن أكثر من 3000 أسترالي ماتوا بسبب الإصابة بكوفيد-19 في مرافق رعاية المسنين السكنية هذا العام - (وذلك حوالي ثلاثة أضعاف عدد الوفيات المبلغ عنها في العامين الأولين من الوباء).





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