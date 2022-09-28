تحديثات كوفيد-19: وزير الصحة مارك بتلر يؤكد أن أستراليا لديها لقاحات كافية ويعلن تخوفه من خرق بيانات ميديكير

النقاط الرئيسية وزير الصحة مارك بتلر يقول إنه "قلق للغاية" بشأن خرق بيانات برنامج ميديكير

فايزر تستحوذ على ResApp في بريزبان مقابل 179 مليون دولار

بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي تشير إلى أن عدداً أقل من الأستراليين يبلغون عن أعراض البرد أو الأنفلونزا أو كوفيد-19

قال وزير الصحة مارك بتلر إن أستراليا حصلت على جرعات كافية من لقاحات كوفيد-19.





وقال لشبكة ABC إن الحكومة تحاول الحصول على اللقاحات الحديثة من خلال عقودها الحالية مع فايزر وموديرنا.





وقال باتلر: "لدينا حالياً اتفاقيات مع نوفافاكس وفايزر ومودرنا بشأن الترتيبات على مدار الصيف وحتى عام 2023".





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وكان وزير الصحة يرد على المراجعة المستقلة التي أجرتها وزيرة الصحة السابقة البروفيسورة جين هالتون بشأن شراء لقاح وعلاجات كوفيد-19.





وقالت البروفيسور هالتون أنه ينبغي على أستراليا النظر في خيار الحصول على لقاح موديرنا لعام 2023 حيث ينتهي العقد الحالي مع الشركة المصنعة للأدوية في نهاية العام.



من جهة أخرى قال الوزير بتلر إن الحكومة تبحث في استبدال بطاقات الرعاية الطبية للمتضررين من خرق بيانات Optus.





وقال: "خرق بيانات Optus على نطاق أوسع كان معروفاً لنا أو تم إخطارنا به الأسبوع الماضي. ونحن قلقون بشكل خاص من أنه في الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط علمنا بخرق بيانات ميديكير.





على صعيد آخر، استحوذت شركة فايزر على ResApp مقابل 179 مليون دولار.





وطوّرت الشركة التي تتخذ من بريزبان مقراً لها تطبيقاً للهواتف الذكية يشخص كوفيد-19 وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى من خلال الاستماع إلى أصوات السعال.





وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي أن عدداً أقل من الأستراليين يعانون من أعراض البرد والإنفلونزا وكوفيد-19.





وقال ديفيد زاجو، رئيس الاستطلاعات المنزلية في مكتب الإحصاءات الأسترالي، إن الدراسة التي أجريت بين 8 و28 آب/أغسطس 2022 أظهرت أن 36% من الأسر عانت من أعراض البرد أو الأنفلونزا أو كوفيد-19، مقابل 42% في تموز/يوليو 2022.





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