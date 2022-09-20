تحديثات كوفيد-19: نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا تلغيان إلزامية ارتداء الكمامات في المواصلات العامة

النقاط الرئيسية غرب أستراليا كانت أول ولاية تنهي إلزامية الكمامات في وسائل النقل العام

طوّر الباحثون كمامات تكشف كوفيد والفيروسات الأخرى في الهواء

زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الوباء قد انتهى

لم يعد يُفرض على سكان نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام، بما في ذلك خدمات سيارات الأجرة ومشاركة الرحلات والمناطق الداخلية لمحطات الرحلات البحرية.





وفيما تسري التغييرات بشكل فوري في جنوب أستراليا، سيتعين على سكان نيو ساوث ويلز الانتظار حتى يوم الأربعاء.





وكانت غرب أستراليا أول ولاية تلغي إلزامية الكمامات في وسائل النقل العام.





Advertisement

وقال رئيس حكومة فيكتوريا دانييل أندروز إن حكومته تراجع إلزامية الكمامات وقواعد كوفيد-19 الأخرى في الولاية.





مع ذلك، لا يزال ارتداء الكمامات إلزامياً في المستشفيات العامة والمرافق الصحية الخاصة ومرافق رعاية المسنين السكنية في أستراليا.





وقالت جنوب أستراليا إن مصابي كوفيد الذين لا تظهر عليهم أعراض وينهون العزل الذاتي بعد خمسة أيام يجب أن يرتدوا الكمامات في اليومين السادس والسابع.



وأفادت وزارة الصحة العامة أن أكثر من 18,700 مريض تأخروا عن موعد الجراحة في مستشفيات نيو ساوث ويلز العامة بحلول حزيران/يونيو أي تسعة أضعاف ما كان عليه الوضع قبل الإغلاق بسبب تفشي متحور دلتا العام الماضي.





من جهة أخرى، طوّر باحثون صينيون كمامات تكشف كوفيد-19 وفيروسات الإنفلونزا في الهواء.





والكمامة مزودة بجهاز استشعار يرسل إشعارات إلى الجهاز في غضون 10 دقائق من اكتشاف الفيروس.





يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "الوباء قد انتهى".





وقال بايدن في برنامج 60 دقيقة الذي تبثه شبكة سي بي أس الأميركية، "ما زلنا نواجه مشكلة مع كوفيد. ما زلنا نقوم بالكثير من الجهود. لكن الوباء انتهى. إذا لاحظتم، لا أحد يرتدي كمامات. يبدو أن الجميع في حالة جيدة".





اقرأ عن لقاحات كوفيد-19 بلغتك





ابحث عن عيادة اختبار كوفيد-19





سجل نتائج RAT الخاصة بك :





قبل أن تتوجه إلى خارج أستراليا، تحقق من أحدث متطلبات السفر والإرشادات.





إليك بعض المساعدة في فهم مصطلحات كوفيد-19 بلغتك.



