تحديثات كوفيد-19: جنوب أستراليا ومقاطعة العاصمة تخففان القيود في المستشفيات ومرافق رعاية المسنين

النقاط الرئيسية جنوب أستراليا تلغي متطلبات تسجيل الوصول في المستشفيات والسجون

كوينزلاند تبلغ عن إصابة جديدة بجدرى القرود خلال عطلة نهاية الأسبوع

إصابة ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر مجدداً بكورونا

خففت مقاطعة العاصمة الأسترالية (ACT) القيود المفروضة على الزوار في المستشفيات اعتباراً من اليوم.





وبموجب تلك التعديلات سيُسمح بقدوم أكثر من زائرين يومياً. ولكن يجب على الزوار الامتثال لحدود السعة وإجراءات السلامة الأخرى في المنشأة.





ولم يعد سكان جنوب أستراليا الذين يزورون مرافق رعاية المسنين السكنية بحاجة للتطعيم ضد الإنفلونزا أو كوفيد-19.





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ولكن يجب عليهم الاستمرار بارتداء الكمامات.





ولم يعد يتوجب على السكان أيضاً تسجيل الوصول عبر تطبيق mySAGOV لزيارة المستشفيات ومرافق رعاية المسنين ومرافق الإعاقة السكنية والسجون.



وتُظهر أحدث البيانات وجود 1,274 حالة إصابة نشطة بكوفيد-19 من بين 219 حالة تفشي نشطة في مرافق رعاية المسنين في جميع أنحاء أستراليا.





وأبلغت نيو ساوث ويلز عن 67 حالة تفشي، تلتها فيكتوريا (66)، وكوينزلاند (27)، وغرب أستراليا (25)، وجنوب أستراليا (25)، وتسمانيا (4)، والمقاطعة الشمالية (3) وإقليم العاصمة (2).





وأبلغت كوينزلاند عن حالة إصابة جديدة بمرض جدري القرود خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى أكثر من 135.





وسجلت فيكتوريا (67) ونيو ساوث ويلز (52) أعلى معدلات إصابة بجدري القرود في البلاد.



قالت شركة فايزر المصنعة للأدوية في بيان إن ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي، أصيب مجدداً بكوفيد-19.





وكشفت الشركة أن بورلا بصحة جيدة ولا يعاني من أي أعراض.





وكتب بورال على تويتر: "لم أحصل على الجرعة المعززة الجديدة بعد، حيث كنت أتبع إرشادات مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالانتظار ثلاثة أشهر منذ إصابتي السابقة بكوفيد، والتي عادت في منتصف آب/أغسطس".





"بينما أحرزنا تقدماً كبيراً، لا يزال الفيروس حاضراً".





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