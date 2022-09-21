تحديثات كوفيد-19: إدارة السلع العلاجية توافق على جرعة معززة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عاماً

النقاط الرئيسية لم يعد سكان كوينزلاند مطالبين بارتداء كمامات في وسائل النقل العام

منظمة الصحة العالمية تنصح بعدم استخدام علاجين بالأجسام المضادة لكوفيد-19

السلطات الصحية العالمية تكشف متحورين جديدين

وافقت إدارة السلع العلاجية مؤقتاً على جرعة فايزر المعززة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عاماً.





إلا أن المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية المعنية بالتطعيم لم تقم بعد بمراجعة اللقاح والتوصية به لوزير الصحة.





وأصبحت ولاية كوينزلاند أحدث ولاية تتخلى عن إلزامية الكمامات في وسائل النقل العام، بما في ذلك خدمات سيارات الأجرة ومشاركة الركاب.





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ولم يعد يُطلب من السكان أيضاً ارتداء الكمامات أثناء الانتظار على المنصة أو عند التوقف أو في موقف لسيارات الأجرة أو منطقة مخصصة لصعود الركاب.





ولا تزال فيكتوريا والعاصمة الفدرالية كانبرا السلطتين الوحيدتين اللتين لا تزالان تفرضان ارتداء الكمامات في الحافلات والقطارات العامة.





وقد تلغي كانبرا متطلبات الكمامات في وسائل النقل العام بحلول نهاية الشهر.



وقال مساعد وزير الصحة ورعاية المسنين جيد كيرني إن الحكومة تستثمر في دراسة جديدة حول لقاحات كوفيد-19 والعدوى.





وسوف تقوم الدراسة بتقييم الاستجابة المناعية لدى الأطفال والبالغين المصابين بأمراض مزمنة، مثل أمراض الكلى والرئة ومرض التهاب الأمعاء والأمراض الروماتيزمية والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وزرع الأعضاء.





ونصحت منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام علاجين بالأجسام المضادة هما sotrovimab و casirivimab-imdevimab.





وقالت إن هذه العلاجات ليست فعالة ضد كوفيد-19.





ويتتبع الباحثون متحوراً جديداً يسمى BF.7.





وتم العثور على المتحور المعروف أيضاً باسم BA.5.2.1.7 في العديد من البلدان ولكنه مسؤول عن أكثر من 25% من الإصابات في بلجيكا وحوالي 10% في فرنسا وألمانيا والدنمارك.





ولا يزال المتحور الجديد BA.4.6 مصدر قلق لأنه يشكل أكثر من 10% من الإصابات في الولايات المتحدة.





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