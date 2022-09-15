تحديثات كورونا: منظمة الصحة العالمية تبشر بانحسار خطر الجائحة قريبا

النقاط الرئيسية انخفاض عدد الحالات عالميا بنسبة 28% وعدد الوفيات بنسبة 22%

المتحور الجديد BA.4.6 يهيمن في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

دراسة جديدة تظهر أن الصحة العقلية للشباب الأسترالي قد تحسنت بشكل كبير على الرغم من الجائحة

صرحت منظمة الصحة العالمية (WHO) إن الحالات الجديدة تراجعت بنسبة 28% فيما تراجعت الوفيات بنسبة 22% في الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر.





هذا وقد سجلت اليابان وكوريا والولايات المتحدة وروسيا والصين أعلى نسبة حالات إصابة بالفيروس.





وأشار تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن عدد الوفيات الأسبوعية المبلغ عنها بسبب فيروس كورونا هو الأدنى منذ مارس/آذار لعام 2020.





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وقال غيبريسوس: "نحن في وضع أفضل من أي وقت مضى لإنهاء الوباء، لم نصل بعد، لكن النهاية تلوح في الأفق".





وصرح غيبريسوس في بادرة أمل جديدة، باستمرار المعدل التنازلي في تفشي مرض جدري القرود حول العالم.



وفي سياق متصل، تتعقب السلطات الصحية المتحور الجديد BA.4.6 من سلالة الأوميكرون، والذي يكتسب زخمًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.





حيث يمثل المتحور الفرعي الجديد 9% من الحالات في الولايات المتحدة و3.3% في المملكة المتحدة.





وعلى الصعيد المحلي، فيشهد قطاع السياحة في ولاية فيكتوريا انتعاشا ملحوظا بعد أن تضرر بشدة خلال فترة الجائحة.





ويأتي ذلك في إطار استقبال ستيف ديموبولوس وزير السياحة في فيكتوريا يوم الخميس أول سفينة سياحية كبرى تحمل 2500 سائح خلال العامين الماضيين.





ومن المتوقع وصول المزيد من سفن الرحلات البحرية من أواخر أكتوبر حتى أبريل من العام المقبل.





أظهر تحليل جديد من الجامعة الوطنية الأسترالية أن الصحة العقلية ورفاهية الشباب الأسترالي قد تحسنت بشكل كبير على الرغم من استمرار جائحة فيروس كورونا.





حيث أظهرت الأبحاث أن الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا يشعرون بتفاؤل أكبر بشأن حياتهم ومستقبلهم ويعانون من ضغوط نفسية أقل مقارنة بالأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 64 عامًا.





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