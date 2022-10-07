تحديثات كورونا: جمعية الأطباء الأسترالية تحذر من عواقب الموجة الجديدة على البلاد

النقاط الرئيسية ربط باحثون من جامعة كوينزلاند بين كوفيد -19 وتلف القلب

وافقت إدارة السلع العلاجية مؤقتًا على لقاح Pfizer للأطفال من ستة أشهر إلى أقل من خمس سنوات

تواصل منظمة الصحة العالمية الإبلاغ عن انخفاض في حالات الإصابة والوفيات العالمية الأسبوعية الجديدة

أبلغت ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا عن انخفاض في معدلات الإصابات الجديدة بـكوفيد-19 والاستشفاء والوفيات وأرقام العناية المركزة للأسبوع المنتهي في 6 أكتوبر /تشرين الأول مقارنة بالأسبوع الماضي.





فيما أعلنت وزارة الصحة بنيو ساوث ويلز أن المؤشرات المبكرة تشير إلى زيادة معدلات تفشي المتحور الفرعي BA.2.75 في الولاية.





ومع ذلك، فإن متوسط دخول المستشفى في الولاية لمدة سبعة أيام هو الأدنى منذ بداية هذا العام. ومن المتوقع أن تظل منخفضة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



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وفي سياق متصل، وجد باحثون من جامعة كوينزلاند أن مرض كوفيد -19 يضر القلب، حيث كشفت الدراسة عن أن الإصابة بكوفيد-19 ليست "مثل الإصابة بفيروس الانفلونزا بشكل متطابق".





وصرح ستيف روبسون رئيس الجمعية الطبية الأسترالية (AMA) بأن أستراليا خففت من متطلبات العزل الصحي لفيروس كورونا في وقت مبكر جدًا.





وقال روبسون في تصريحات لوكالة AAP الاخبارية: "كل الدلائل تشير إلى أننا بصدد موجة أخرى من كورونا، وحال حدوثها خلال موسم العطلات، فإنها تنذر بأخبار سيئة للبلاد لأننا لن نستطيع مواجهتها".





وافقت إدارة السلع العلاجية مؤقتًا على جرعة الأطفال من لقاح فايزر للأطفال من ستة أشهر إلى أقل من خمس سنوات.





ستتم مراجعة اللقاح الآن من قبل المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية للتحصين (ATAGI) قبل التوصية به لوزير الصحة الفيدرالي للموافقة عليه.





لا يزال لقاح كوفيد-19 من موديرنا هو اللقاح الوحيد المعتمد للأطفال المعرضين للخطر في هذه الفئة العمرية.





سمحت إدارة السلع العلاجية (TGA) لشركة موديرنا بتقديم طلبها للحصول على لقاح ثنائي التكافؤ يستهدف الفيروس الأصلي ومتغيرات الأوميكرون (BA.5 / BA.4).



وأعلنت أنها ستراجع نتائج التجارب السريرية البشرية للقاح قبل منح الموافقة المؤقتة.





هذا وقد وافقت أستراليا بالفعل على استخدام لقاح موديرنا الذي يستهدف الفيروس الأصلي والمتغير الفرعي BA.1 من سلالة الأوميكرون باعتباره اللقاح الثالث والرابع للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وأكثر.





يأتي ذلك فيما أعلنت ولايات كوينزلاند وفيكتوريا وغرب أستراليا عن غلق منشآت الحجر الصحي لإيواء الحالات الإيجابية لـكوفيد-19.





جدير بالذكر انه قد تم إنفاق أكثر من مليار دولار لبناء هذه المرافق خصيصا لهذا الغرض خلال فترة الوباء.





وعلى الصعيد الدولي، استمر عدد حالات الإصابة والوفيات الجديدة الأسبوعية في الانخفاض على مستوى العالم.





أبلغت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس عن 8300 حالة وفاة في الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر/تشرين الأول، أي بنسبة 12 في المائة انخفاض عن الأسبوع السابق.





تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الحالات الأسبوعية الجديدة في ألمانيا والولايات المتحدة، واليابان، والصين، وفرنسا.





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